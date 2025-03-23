Osmaniye'de İmamoğlu'na Tutuklama Tepkisi

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi ama sonuna bakacağız. Adaleti arkana alıp iş yapmayacaksın. Görüşeceğiz" derken başka bir vatandaş ise, "Bu vatandaşlar, bu halk gereğini yeri geldiği zaman yapar" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdiler:

- Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması demokrasiye vurulan büyük bir darbedir. Halkın iradesi yok sayılmıştır. Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi örgütleriyle tam sahada hepsinin karşısında yer alacağız. Demokrasimizi savunacağız. Partimizi sonuna kadar savunacağız.

- Gerçekten inanılacak bir şey yok. İnsanlar perişan. Algı operasyonu yaptılar. Bunun yanı sıra halkın iradesine ipotek koydular. Bu gerçekten faşist darbedir.

- Bu halk gereğini yeri geldiği zaman yapar.

- Haksızlık, hukuksuzluğun karşısındayız. Adalet arıyoruz.

- İmamoğlu tutuklandı. Bu vatandaşlar, bu halk gereğini yeri geldiği zaman yapar.

- İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu gibi bir sürü adam var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi. Ama sonuna bakacağız. Adaleti arkana alıp iş yapmayacaksın. Görüşeceğiz.

- Türkiye yavaş yavaş karanlığa gidiyor.

- Ne diyeyim ki faşizm...

- Bunlar gidecek başımızdan. Biz İmamoğlu'nu destekliyoruz. Bütün insanları destekliyor. Bunların ettiği yeter.