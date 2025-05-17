Osmaniye'de Lezzet Festivali Başladı

Başkan Çenet: " Osmaniye'nin gastronomi hikayesini ortaya çıkarıyoruz"

OSMANİYE - Osmaniye'de bu yıl 2'incisi düzenlenen Lezzet Festivali başladı. Osmaniye ve yakın illere özgü yöresel yemekler festivalde yer aldı.

Osmaniye Atatürk Caddesinde kurulan 80 stantta yöresel yemekler ve tatlılar vatandaşların beğenisine sunuldu. Yaklaşık 2 gün sürecek festivalde gastroshow ve yarışmalar, müzik dinletisi, müzikli çocuk etkinliği, söyleşi programları, türkü gecesi, annemin yemekleri yöresel yemek yarışması ve gençlik konseri düzenlenecek.

-Başkan Çenet, "Osmaniye'nin gastronomi hikayesini ortaya çıkarıyoruz"

Osmaniye'mizi hep birlikte inşallah şu deprem sonrası işte ayağı kaldırmak için çalışıyoruz diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Bizim ilk lezzet festivalimize gelen şeflerimiz dedi ki, Turgay Bey de bunlardan biri, Osmaniye'de çok ciddi bir dönüşüm var dedi. Geçtiğimiz yıl geldiğimiz Osmaniye'yle bu yıl gezdiğimiz Osmaniye aynı değil dedi. Hamdolsun Osmaniye'nin Türkiye'nin burada cumhurun gücünü görüyoruz ve Osmaniye'mizi bakın hep birlikte inşallah şu deprem sonrası işte ayağı kaldırmak için çalışıyoruz. Bugün yine lezzetin ustaları hep birlikte Osmaniye'mizde buluştular. Bakın bir taraftan Türkiye'nin şefleri işte Aşçılar Federasyonumuz. Bir taraftan da Osmaniye'mizin o geleneksel evlerinde o mutfaklarda saklı kalmış o güzel lezzetleri işte biz burada buluşturduğumuzda Osmaniye'mizden çok güzel bir gastronomi hikayesi çıkıyor. Hamdolsun yolumuz açık. Yolumuz inşallah aydınlık olacak diyoruz. Yolun açık olsun Osmaniye diyoruz." Dedi.

Osmaniye'nin böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu ve kendilerinde buna destek verdiğini söyleyen Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sibel Altun, "Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okulumuzun yiyecek içecek bölümü kız öğrencileri alan şefimiz atölye şefimiz burada yöresel yemeklerimizi biraz da tabii ki yeni nesil pasta ürünlerini sergilemek için geldiler. Çocuk gelişimi bölümümüzün animasyon grubu sabahleyin yürüyüşe korteje katılmışlardı. Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Osmaniye'nin böyle bir şeye gerçekten ihtiyacı vardı. Gördüğünüz gibi gayet kalabalık bir festival. İnsanlar mutlu. Başkanımızın bu tip organizasyonları daha çok yapacağından eminiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. "diye konuştu.

Festivalde bölümleri ile alakalı ürünleri sergilerken çok eğlendiklerini söyleyen Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, "Ben Ümmühan Sultan Köse 9'uncu sınıf öğrencisiyim. Bölümümü çok seviyorum güzel şeyler yapıyoruz çok eğlenceli. Herkesi de buraya davet ediyorum. Gelmenizi de bekliyorum. Festival kesinlikle insanların sosyalleşmesi ve insanların birlik ve beraberliğini güçlendirmesi açısından çok iyi bir etkinlik. Sosyal etkinlikler çoğaldıkça insanların birbirine olan güveni ve sevgisini dağıtacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. " dedi.