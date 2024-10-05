Osmaniye'de Süs Biberi Fiyatına Tepki - Son Dakika
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Osmaniye'de Süs Biberi Fiyatına Tepki

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Kadirli'de süs biberi kilosu 70 lira, vatandaşlar turşu yapmaktan vazgeçtiklerini belirtiyor.

05.10.2024 11:18
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kilosu 70 liradan satılan turşuluk süs biberinin fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi. Turşuluk biber alan bir vatandaş, "Alamıyoruz turşudan falan vazgeçtik" dedi. Emekli bir vatandaş ise "Süs biberi 70 lira, güç yeteceği yok. Turşu yapacaktık 70 liraya biber olur mu? 20 liralık aldım. Pazara geliyoruz boş gidiyoruz" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında kilosu 70 liradan satılan turşuluk süs biberi fiyatına vatandaşlar tepki gösterdi.

"Pahalı diyorlar"

Semt pazarında süs biberi satan esnaf, "70 lira biber olmadığından. Bu sene hava sıcaklığı bol gittiğinden biber delirme havasına girdi. Biricik biricik topluyoruz onu. Emeği çok zor. En aşağı 800 lira. Akşama kadar bir kişi en aşağı toplasa toplasa 15-20 kilo biber toplar. Pahalı diyorlar ama yapacak bir şey yok" dedi.

Başka bir esnaf ise "Süs biberini 70 liraya satıyoruz. Geçen sene de 35- 40 liraya kadar biber satıldı. Pahalı buluyorlar ama alıyorlar" diye konuştu.

"Az birşey aldım 120 gram"

Biber alan bir vatandaş, "Hiç bir şey diyemem benim aldığım bir parça biber. Az bir şey aldım, 120 gram. 15 lira alacak, turşu yaptıracağım domatesle salatalıkla" dedi. Bir başka vatandaş, "Ben ne yapayım nasıl alayım ki? 70 liraya da alamam" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş, "Alamıyoruz turşudan falan vazgeçtik. Devletimizin canı sağ olsun. Yemeden duracağız kuru kuru ekmek" diye konuştu. Emekli Muammer Güven, "Süs biberi 70 lira, güç yeteceği yok. Turşu yapacaktık 70 liraya biber olur mu? 20 liralık aldım. Pazara geliyoruz boş gidiyoruz. Turpu da yiyemez oluruz böyle giderse. Yarın turp da 50 lira olur. Emekliler bir şey yemesin, soğan ekmek..." ifadelerini kullandı.

Osmaniye\'de Süs Biberi Fiyatına Tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Süs Biberi Fiyatına Tepki - Son Dakika

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