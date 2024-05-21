Osmaniye'de Vatandaşlar Yüksek Fiyatlar Nedeniyle İkinci El Pazarlarına Yöneldi - Son Dakika
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Osmaniye'de Vatandaşlar Yüksek Fiyatlar Nedeniyle İkinci El Pazarlarına Yöneldi

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Osmaniye'de mağazalardaki yüksek fiyatlar nedeniyle alışveriş yapamayan vatandaşlar, ikinci el pazarlarına yöneliyor. İkinci el pazarında hayat pahalılığı nedeniyle yoğunluk yaşanırken, mağazalarda bin lirayı bulan ürünlerin ikinci elde 100-200 lira olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, burada ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabildiklerini ifade ediyor.

21.05.2024 12:20
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'de mağazalardan yüksek fiyatlar nedeniyle alışveriş yapamayan vatandaşlar ikinci el pazarlarına yöneldi. Esnaf Yusuf Kaçmaz, "Ben iki sene öncesinde burada adam bulamıyordum malzeme vermeye, şu an mal yetiştiremiyorum. Niye; pahalılıktan. Ucuza geliyor millet işte yani artık kaliteyi bıraktı" dedi. Emekli vatandaş Ökkeş Akıncı ise "Bazı eksiklerimiz var onları tedarik etmek için geldik ama sıfırları pahalı burası sıfıra göre ucuz tabi. Maaşımız tatmin edici olsa hiç gerek yoktu buraya" diye konuştu.

Osmaniye'de Rahime Hatun Mahallesi Salı Pazarı'nın yerine kurulan ikinci el pazarında hayat pahalılığı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Esnaf, mağazalarda bin lirayı bulan ürünlerin kendilerinde 100- 200 lira olduğunu ifade etti.

"Halkın hali perişan"

Esnaf Ali Tunç, "Burası garibanların ekmek teknesi. Burası olmasa garibanlar hepten hiçten yoklar yani bitikler. Sıfır alsa burada ne işi var? Gariban geliyor buradan giyiyor ne bileyim alıyor işte burası olmasa gerçekten yani halkın hali perişan. Günden güne artıyor fiyatlar, durmadan artıyor böyle çığ gibi. Artık pert olmuş uzatmayı oynayanların yeri burası, ocağı" dedi.

Alışverişe gelen bir vatandaş, "Durumu olmayan insanlar buraya gelip alışverişlerini yapabiliyorlar. Ben de bugün geldim bir satranç takımı aldım 25 liraya. Piyasada bu 100- 150 liradır. Her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz" diye konuştu.

"Emeklilere biz dağıtıyoruz"

Esnaf Yusuf Kaçmaz şunları söyledi:

"Milletin alamadığı sıfırları buradan geliyor ikinci ele alıyorlar. 100 liralık malzemeyi 20- 30 liraya alıyor. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bu durum iyi bir şey değil. Bu iyi bir şeyi göstermiyor. Ben iki sene öncesine burada adam bulamıyordum malzeme vermeye, şu an mal yetiştiremiyorum. Niye; pahalılıktan. Ucuza geliyor millet işte yani artık kaliteyi bıraktı. Şu şöyle bu böylesini bıraktı. Millet artık ucuz olsun diyor, 10 lira aşağı olsun diyor. Zaten emeklilere biz dağıtıyoruz. Yazık günah yani 7 bin liraya, 18 bin liraya adam asgari ücret çalışıyor geliyor buradan sebzesini bile buradan alıyor. Kıyafetini buradan alıyor. Dışarıdan almaya kalkıyor 700- 800 lira, burada en pahalı malzeme 200- 250 lira."

"Halk buradan geçimini sağlıyor"

Esnaf Ali Kaçmaz, "Millet mağazaya gidiyor şu gördüğünüz eşyayı orada 400- 500 lira burada 100 lira. Burada pantolonu, ayakkabısı, çocuğuna bebek arabası alacak adam 3 bin lira, 5 bin lira burada 100 liraya. Halk geçimini buradan sağlıyor. Burada adam geliyor onun bunun 3 sene, 5 sene kullandığı malı alıyor evine götürüyor çoluk çocuğunun üzerine. Burada hastalık herhangi bir şey çıksa bu halk nasıl olacak? Bu adam geliyor mecbur ikinci el pazarından geçimini  sağlıyor. Onu da alıyor 1 ay kullanıyor yırtılıyor sökülüyor. Ondan dolayı insanlar yalın ayak gezenler bile var."

"Burada yapılan milli hizmet"

Esnaf Turgay Budak, "Şöyle bir şey söyleyeyim; bu pazarın olması bütün gariban insanlar açısından iyidir çünkü insanlar 10 liraya, 20 liraya elbise alıp giyiyorlar. Burada milli hizmet yapılıyor şu an. Burada yapılan şey milli hizmet bence. Gariban pazarı da diyelim nasıl diyelim yoksulun pazarı yani. Herkesin mutlu olacağı bir yer" dedi.

Emekli Ökkeş Akıncı, "Bazı eksiklerimiz var onları tedarik etmek için geldik ama sıfırları pahalı burası sıfıra göre ucuz tabi. Maaşımız tatmin edici olsa hiç gerek yoktu buraya" şeklinde konuştu.

Osmaniye\'de Vatandaşlar Yüksek Fiyatlar Nedeniyle İkinci El Pazarlarına Yöneldi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Vatandaşlar Yüksek Fiyatlar Nedeniyle İkinci El Pazarlarına Yöneldi - Son Dakika

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