Osmaniye merkezli terör operasyonunda 4 tutuklama

OSMANİYE - Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK ve PYD/ YPG terör örgütü eylem ve faaliyetlerini deşifresine ve engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4 tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Suriye'de PKK/KCK- PYD/YPG Silahlı Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Osmaniye merkezli Adana, Mersin, İzmir, Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'dü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.