Osmaniye'nin Büyükşehir Olma İsteği Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Osmaniye'nin Büyükşehir Olma İsteği Büyüyor

Osmaniye\'nin Büyükşehir Olma İsteği Büyüyor
24.06.2025 09:47  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya üzerinden paylaştığı harita ile Osmaniye'nin büyükşehir olmasını destekleyen bir çağrıda bulundu. Başkan Çenet, Erzin ve Dörtyol'un Osmaniye'ye bağlanmasının şehrin gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Kentteki vatandaşlar da bu isteği destekleyerek, büyükşehir olmanın şehre katacağı avantajlardan bahsetti.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in sosyal medyada yaptığı harita paylaşımı ve büyükşehir sözleri kentte büyük yankı uyandırdı.

Ankara ziyareti sonrası sosyal medya hesabından Osmaniye'yi merkez alan ve Erzin, Dörtyol, İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsayan bir harita paylaşımı ve büyükşehir sözleri kentte büyük yankı uyandırdı. Başkan Çenet, söz konusu paylaşımda "Osmaniye'miz "Büyük bir Adım' atmaya hazırlanıyor. Buradan şunu hemen ifade etmek gerekir ki Osmaniye'mizin Büyükşehir olması ilimiz için Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesinden çok daha önemlidir. Tarihi ve kültürel köklerimizin sürekliliği olan Erzin ve Dörtyol'un da "ana şehir" Osmaniye'mize avdet etmesi, geri dönmesi tarihimize saygının bir gereğidir" ifadelerini kullandı. Yıllar önce Osmaniye'den alınan Erzin ve Dörtyol'un liman ve ticaret şehri Osmaniye'nin önünü kestiğini belirten Başkan Çenet'in paylaşımına hemşerilerinden destek geldi. Osmaniye'nin büyükşehir olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar özellikle Erzin ve Dörtyol'un Osmaniye'ye bağlanmasıyla şehrin dahada güçleneceğini söyledi.

Osmaniye'nin büyükşehir olmasının gerektiğini söyleyen İsmail Eren, "Osmaniye'nin büyük bir şehir olmasını diliyoruz, istiyoruz. Osmaniye, 4 Büyükşehrin ortasında kalmış, sıkışmış bir şehir olarak yaşıyoruz. Gerçekten bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz Dörtyol'dan, Erzin'de bunların genel halkının zaten hastane olarak, AVM olarak veya genel işlerini halletmek için Osmaniye'ye geliyorlar. Onlara da kolaylık olacak, bizim de büyümemiz açısından bize de çok büyük avantajları olacak. O yüzden Osmaniye'nin büyük şehir olmasını istiyoruz" dedi.

Osmaniye'ye deniz gelecek

Erzin'in Osmaniye'ye çok yakın olduğunu söyleyen Nadide Filiz Akıllı, "Erzin ve Dörtyol Osmaniye bağlanırsa denize kıyısı olacaktır. Tabii ki seviniriz artık Osmaniye'ye de deniz gelmiş oluyor. Dörtyol, Erzin bunlar hastane ihtiyaçlarını, alışverişlerini zaten Osmaniye'den karşılıyorlar. Hastaneye buraya geliyorlar, alışverişlerini Osmaniye'den karşılıyorlar. Tabii ki bunların Osmaniye'ye gelmesini biz de isteriz Osmaniye'ye bağlanmasını. Bizim burası 20 dakikalık yol. Onlar da kendi işlerini daha kısa sürede daha tez zamanda yapabilirler" diye konuştu.

Osmaniye ilçelerinden fazla Erzin ve Dörtyol'dan müşterimiz var

Osmaniye'nin ilçelerinden daha fazla Erzin'e Dörtyol'a müşteri götürdüğünü söyleyen taksi şoförü Suat Göktürk, "Osmaniye büyükşehir olmayı gerçekten hak ediyor. Belediye başkanımızın da çalışmalarıyla söylediği söylenmelerinde arkasındayız. Osmaniye'nin denize mesafesi 15 dakika ama denizde hiçbir kıyımız, ilçemiz ve mahallemiz yok. Erzin'i bizim şehrimize bağlasak çok güzel olur. Bizim ilçemiz olan Düziçi ve Bahçe'den daha fazla müşterimiz Erzin'den var, bize yakın oldukları için 15-20 dakikada Erzin'e girebiliyoruz. Mesela Toprakkale ilçemizle Erzin'in fiyatı hemen hemen aynı. Aynı taksimetre fiyatlarını yakalıyoruz. Erzin'in bizimle kalması daha avantajlı olur. Dörtyol biraz uzak kalabilir" diye konuştu.

Osmaniye'nin denize kıyısı olması Osmaniye'yi daha ileri taşıyacaktır diyen Bülent Akdağ, "Osmaniye'miz siyasi bakımdan çok güçlü bir yer, MHP Genel Başkanımız Osmaniyeli, CHP Kadın Kolları Başkanımız yine Osmaniyeli, o bakımdan Osmaniye'mizin büyükşehir olma yolunda büyük bir yol kat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Erzin kendi şehrinden daha yakın bir yerde bize şuradan 15 dakikalık yer, Dörtyol 35 kilometre aşağı yukarı kendi ana merkezi Hatay'dan daha yakın. Artı oralardan, yanımıza gelen toptan verdiğim çok müşterim var Erzin, Dörtyol, İslahiye, Nurdağı'ndan buradan alışveriş yapıyorlar. Kendi memleketten ziyade burayı tercih ediyorlar. Deniz kıyısı olan şehir, medeniyete daha bir adım yaklaşmış bir şehirdir. Kıyısı olması Osmaniye'yi daha çok ileri götüreceğini düşünüyorum. Çünkü limanı olsun deniz medeniyettir öyle diyeyim" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sosyal Medya, osmaniye, Politika, Dörtyol, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Erzin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'nin Büyükşehir Olma İsteği Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Öldürdüğü kızı ile 18 saat Anne, çocuklarını böyle oyalamış Öldürdüğü kızı ile 18 saat! Anne, çocuklarını böyle oyalamış
Hamaney’e suikast mi düzenlenecek Time dergisinin kapağı dikkat çekti Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti
İran’dan ABD’ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz İran'dan ABD'ye sert tehdit: 50 bin askerinizi tabutla geri göndereceğiz
Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası Süper Lig devinden Orkun Kökçü bombası
Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti Temel kazısında kepçeye takıldı, ekipler hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı
Gülizar Yıldız’ın öldürülme anı ortaya çıktı Gülizar Yıldız'ın öldürülme anı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’nin İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
Pistte korku dolu anlar 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi Pistte korku dolu anlar! 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu pistte kaza geçirdi
Anlaşmanın eli kulağında Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Turan’ın takımına gidiyor Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

10:42
Ateşkes kısa sürdü İran’dan İsrail’e balistik füze saldırısı
Ateşkes kısa sürdü! İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı
10:31
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı
10:09
Rüzgar tersine döndü Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
10:08
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım
Kılıçdaroğlu: Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?
08:11
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı
16:20
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
16:19
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
16:09
Savaşta ABD’yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
15:48
Damien Comolli, David’in transferinde Fenerbahçe’ye rakip oldu
Damien Comolli, David'in transferinde Fenerbahçe'ye rakip oldu
15:39
Andrea Pirlo, Süper Lig’e geri dönüş yolunda
Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda
15:25
Kocaeli’de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
15:24
Eyüpspor Fenerbahçe’den transfer yaptı
Eyüpspor Fenerbahçe'den transfer yaptı
15:22
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Yönetmen Ahmet Selim Tuncer memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 11:20:34. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'nin Büyükşehir Olma İsteği Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.