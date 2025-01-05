Osmaniye Şehitlerine Saygı Yürüyüşü

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Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı düzenlendi. Mamure Tren İstasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Şehit Saim Bey, Milli Mücadele Şehitleri ve gaziler dualarla anıldı.

Osmaniye Valiliği himayelerinde, Osmaniye Belediyesi organizasyonunda, Osmaniye Sevdalıları Platformu tarafından, "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı düzenlendi. Geceyi Şehit Kaymakam Saim Bey Dağı'nda kamp yaparak geçiren dağcılık kulübü üyeleri ve izci öğrenciler, daha sonra, askerler, çeteler ve atlı guruplarla birlikte Şehitler Yolundan tören alanına kadar yürüdüler. Bu sırada Belediye Başkanı İbrahim Çenet'te bir atın üzerine binerek Kaymakam Saim Bey'in Kuvaiye Milliye Komutanı olarak gelişini canlandırdı. Gurup burada Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Garnizon Komutanı ve 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Şener Kaytez ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şehit Kaymakam Saim Bey Dağından getirilen Türk Bayrağı, bir izci öğrenci tarafından Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan'a teslim edildi. Bayrağı öperek teslim alan Erdoğan, "Onurla, gururla Şanlı Bayrağımızı bütün Osmaniye halkı adına gençlerimizden teslim alıyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarının ruhlarının şadı için saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Haraz Nur Camii İmam Hatibi Mehmet Fatih Akın Kur'an-ı Kerim okudu ve İl Müftüsü Yardımcısı Eyüp Bucan Şehitler için dua yaptı. Programın devamında, Cebelibereket Geleneksel Okçuluk, Korkut Ata Binicilik, Atlı Okçuluk, Bolat Binicilik ve Atlı Okçuluk Spor Kulüplerinden oluşan okçular, kahraman şehitler ve gaziler için "ıslık ok saygı atışı" yapıldı. Sivil Toplum Kuruluşları adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarihçi Yazar İsmet İpek yaptı.

Daha sonra konuşan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise "Stratejik bir öneme haiz olan bulunduğumuz coğrafya, doğu ile batı arasında ulaşım anlamında çok önemli yere sahip. O tarihlere dönüp baktığımızda her tarafımız kuşatılıyor ve vatanımızın geleceğini kurtarmak için azim ve kararlılığı gösteren bir irade, kuva-i milliye ruhu doğuyor. Bu iradenin ışığında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarının bu kenetlenmesi de dalga dalga bütün Anadolu'ya yayılıyor. Saim bey, o zamanki şartlarda okuyarak kaymakam olarak tayin edildiği Adana Feke'de vatanım işgal altındayken, düşmanın çizmeleriyle vatanım çiğnenirken salon beyefendisi olamam. Ben ülkemin savunmasında, bağımsızlığında, istiklalinde görev almam lazım der ve yollara düşer. Bu ruh, bu vatan ve millet bilinciyle bugün burada bulunduğumuz Mamure'ye kadar gelir. Çok şehit verdik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitler diyarı Osmaniye'miz gerçekten tarihten bugüne kahramanlık timsalidir. Bizlerde o adsız kahramanların birer evladı olarak bizlere bıraktıkları bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız." İfadelerini kullandı.

Osmaniye Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan; "Bu topraklarda bağımsızlık meşalesini yakan ay yıldızımızın nefesi olan şanlı bayrağımızı bizlere takdim edip bugün burada toplanmamıza vesile olan kaymakam Saim bey gibi kahramanlardır. Saim bey, kaymakam görevindeyken cepheye koşmuş, üst teğmen rütbesiyle görev almıştır. Saim bey ve arkadaşlarının kahramanlığı sayesinde bu topraklar düşmandan kurtarılmıştır. Bu vatan bizlere emanettir. Emanete sadakat vatan ve namus borcumuzdur. Büyük Türk Milleti, bu topraklarda ilelebet var olacaktır" şeklinde konuştu. - OSMANİYE