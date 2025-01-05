Osmaniye Şehitlerine Saygı Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye Şehitlerine Saygı Yürüyüşü

Osmaniye Şehitlerine Saygı Yürüyüşü

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı düzenlendi.

05.01.2025 17:08  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı düzenlendi. Mamure Tren İstasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Şehit Saim Bey, Milli Mücadele Şehitleri ve gaziler dualarla anıldı.

Osmaniye Valiliği himayelerinde, Osmaniye Belediyesi organizasyonunda, Osmaniye Sevdalıları Platformu tarafından, "Osmaniye Şehitlerine Yürüyor" programı düzenlendi. Geceyi Şehit Kaymakam Saim Bey Dağı'nda kamp yaparak geçiren dağcılık kulübü üyeleri ve izci öğrenciler, daha sonra, askerler, çeteler ve atlı guruplarla birlikte Şehitler Yolundan tören alanına kadar yürüdüler. Bu sırada Belediye Başkanı İbrahim Çenet'te bir atın üzerine binerek Kaymakam Saim Bey'in Kuvaiye Milliye Komutanı olarak gelişini canlandırdı. Gurup burada Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Garnizon Komutanı ve 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Şener Kaytez ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Şehit Kaymakam Saim Bey Dağından getirilen Türk Bayrağı, bir izci öğrenci tarafından Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan'a teslim edildi. Bayrağı öperek teslim alan Erdoğan, "Onurla, gururla Şanlı Bayrağımızı bütün Osmaniye halkı adına gençlerimizden teslim alıyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Milli Mücadele kahramanlarının ruhlarının şadı için saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Haraz Nur Camii İmam Hatibi Mehmet Fatih Akın Kur'an-ı Kerim okudu ve İl Müftüsü Yardımcısı Eyüp Bucan Şehitler için dua yaptı. Programın devamında, Cebelibereket Geleneksel Okçuluk, Korkut Ata Binicilik, Atlı Okçuluk, Bolat Binicilik ve Atlı Okçuluk Spor Kulüplerinden oluşan okçular, kahraman şehitler ve gaziler için "ıslık ok saygı atışı" yapıldı. Sivil Toplum Kuruluşları adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarihçi Yazar İsmet İpek yaptı.

Daha sonra konuşan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise "Stratejik bir öneme haiz olan bulunduğumuz coğrafya, doğu ile batı arasında ulaşım anlamında çok önemli yere sahip. O tarihlere dönüp baktığımızda her tarafımız kuşatılıyor ve vatanımızın geleceğini kurtarmak için azim ve kararlılığı gösteren bir irade, kuva-i milliye ruhu doğuyor. Bu iradenin ışığında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarının bu kenetlenmesi de dalga dalga bütün Anadolu'ya yayılıyor. Saim bey, o zamanki şartlarda okuyarak kaymakam olarak tayin edildiği Adana Feke'de vatanım işgal altındayken, düşmanın çizmeleriyle vatanım çiğnenirken salon beyefendisi olamam. Ben ülkemin savunmasında, bağımsızlığında, istiklalinde görev almam lazım der ve yollara düşer. Bu ruh, bu vatan ve millet bilinciyle bugün burada bulunduğumuz Mamure'ye kadar gelir. Çok şehit verdik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitler diyarı Osmaniye'miz gerçekten tarihten bugüne kahramanlık timsalidir. Bizlerde o adsız kahramanların birer evladı olarak bizlere bıraktıkları bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız." İfadelerini kullandı.

Osmaniye Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan; "Bu topraklarda bağımsızlık meşalesini yakan ay yıldızımızın nefesi olan şanlı bayrağımızı bizlere takdim edip bugün burada toplanmamıza vesile olan kaymakam Saim bey gibi kahramanlardır. Saim bey, kaymakam görevindeyken cepheye koşmuş, üst teğmen rütbesiyle görev almıştır. Saim bey ve arkadaşlarının kahramanlığı sayesinde bu topraklar düşmandan kurtarılmıştır. Bu vatan bizlere emanettir. Emanete sadakat vatan ve namus borcumuzdur. Büyük Türk Milleti, bu topraklarda ilelebet var olacaktır" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye Şehitlerine Saygı Yürüyüşü - Son Dakika


17:47 Ali Erbaş’la ilgili “Ekmek yiyin“ iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Ali Erbaş'la ilgili "Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
16:46 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında 4 katlı bina çöktü, iş makinesi operatörü enkaz altında
15:05 Öğretmenevi bahçesinde insan kemikleri bulundu Öğretmenevi bahçesinde insan kemikleri bulundu
14:09 DEM Partili Hatimoğulları’ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
10:34 Dünya devi Türkiye’de İHA fabrikası açıyor Dünya devi Türkiye'de İHA fabrikası açıyor
10:30 Galatasaray Icardi’nin yerini dolduracak ismi buldu Galatasaray Icardi'nin yerini dolduracak ismi buldu
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:16 Nejat İşler’in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:03 Yaya geçidinde araba çarptı, 5 dakika sonra başka otomobil yardıma koşanların arasına daldı Yaya geçidinde araba çarptı, 5 dakika sonra başka otomobil yardıma koşanların arasına daldı
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 18:41:43. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye Şehitlerine Saygı Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.