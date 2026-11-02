Osmaniye Sumbas\'ta 4,2 büyüklüğünde deprem oldu, can veya mal kaybı yok

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.58'de merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.