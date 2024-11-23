Osmaniye Yerfıstığı Festivali Başladı - Son Dakika
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Osmaniye Yerfıstığı Festivali Başladı

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Osmaniye'de iki gün sürecek olan yerfıstığı festivali, yöresel lezzetler, çocuk etkinlikleri ve konserlerle renkleniyor. Festivalin açılışı, belediye başkanı ve valinin konuşmalarıyla yapıldı.

23.11.2024 13:29  Güncelleme: 13:37
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(OSMANİYE) - Osmaniye yerfıstığı festivali başladı. Atatürk Caddesi'ne kurulan stantlarda, farklı çeşitlerde ve birbirinden lezzetli tatlar sergileniyor.

Osmaniye yerfıstığı festivali başladı. İki gün sürecek festivalde yöresel yemekler yapılacak. Ayrıca, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek, yemek yarışmaları heyecan dolu anlar yaşatacak ve konserler festival atmosferini renklendirecek. Hem yerel halk hem de misafirler, festivalde hem eğlenceye doyacak hem de Osmaniye'nin geleneksel lezzetlerini keşfedecek.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festivale ilişkin şunları söyledi:

"Osmaniye'mize, Osmaniye fıstık festivalimize hoşgeldiniz. Biz her sabah uyandığımızda Osmaniye'de bir heyecanla uyanıyoruz. Her sabah yatağımızdan kalktığımızda işimize bir çocuk sevinciyle gidiyoruz. Başlayacak olan yerfıstığı festivalimiz ilimize hayrlı uğurlu olsun diyoruz. Sizler saygıyla muhabbetle selamlıyorum."

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Osmaniye'mizle bütünleşen, Osmaniye'mizle anlam bulan Osmaniye yerfıstığı festivaline hoşgeldiniz. Öncelikle belediye Başkanımız ve ekibine Osmaniye'miz için gerçekten yapılması gereken, Osmaniye'miz adına çok önemli olan bu festivali yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Festivalmizin Osmaniye'mize Osmaniye yerfıstığının tanıtılmasına önemli katkıda bulunacağını düşünüyor hayırlı olsun diyorum. Kıymetli hemşehrilerim kendimi gerçekten yürekten kalpten söylüyorum kendimi Osmaniyeli gibi görüyorum. Yaklaşık 4-5 yıldır, geldiğim günden beri baktığımda gerçekten gece demeden gündüz demeden çok önemli hizmetler yapmayı Allah nasip etti. Şimdiden Osmaniye yerfıstığı festivalimiz hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardın kurdelenin kesilmesiyle festival başladı.

Osmaniye Yerfıstığı Festivali Başladı
Kaynak: ANKA

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