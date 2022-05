Osmaniyeli Çiftçiler, Buğday Fiyatının Açıklanmamasına Tepkili: "Hasat Zamanı Olmuş Fiyat Açıklanmamış. Böyle Olmaz"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Buğday hasadının devam ettiği Osmaniye'de çiftçiler, taban fiyatının açıklanmamasına tepki gösterdi. Kadirlili çiftçi İsmail Hakkı Pampal, "Buğdayın şu günün piyasasına göre 10 lira olması lazım, şu an olmuş harman zamanı hasat zamanı daha fiyat açıklanmamış. Böyle olmaz" dedi. Sumbaslı çiftçi Adem Gülmez ise, "Gübre alamadık, şu an verim almıyoruz. Gübre para, mazot para hepsi para şu an yetiştiremiyoruz. Şu an kilosunun 8 lira olması lazım" diye konuştu.

Çukurova'da buğday hasadı hızla devam ediyor, ancak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hala taban fiyatı açıklamadı. Çiftçiler, artan maliyetler nedeniyle buğdayın taban fiyatının en az 8 lira olması gerektiğini ifade ediyor.

"ŞU AN HASAT ZAMANI OLMUŞ FİYAT AÇIKLANMAMIŞ, BÖYLE OLMAZ"

Kadirli'de çiftçilik yapan İsmail Hakkı Pampal, "Mazot 25 lira şu an, nasıl para kazanacağız? Gübreyi 15-16 liraya alıyoruz. Buğdayın şu günün piyasasına göre 10 lira olması lazım, şu an olmuş harman zamanı hasat zamanı daha fiyat açıklanmamış. Böyle olmaz. En azından 8 lira olması gerekiyor buğdayın. Ama açıklamadılar neden açıklamıyorlar bunu da bilmiyoruz. Her gün zam veriyorlar akaryakıta, bize de versinler biraz, çiftçilere köylülere vatandaşa da versinler. Ne olur ki yani" dedi.

"GÜBRE ALAMADIK VERİM DÜŞÜK"

Sumbas ilçesinde çiftçilik yapan Adem Gülmez ise şunları söyledi:

"Gübre alamadık gübreden dolayı şu an verim almıyoruz. Verimimiz yok, şu an için ne yapacağız bilmiyoruz. Maliyetimiz çok yüksek, şu an kurtarmıyor. Gübre para, mazot para hepsi para. Şu an yetiştiremiyoruz. Çiftçi olarak biz destek istiyoruz. Şu an kilosunun 8 lira olması lazım. Aldığımız verime göre şu an maliyet çok yüksek olduğundan ancak 7,5-8 lira kurtarır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bizi desteklemesini istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Buğday hasadı detaylar

İsmail Hakkı Pampal

Adem Gülmez