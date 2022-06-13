Osmaniyeli Esnaf: "Günden Güne Kötüye Gidiyoruz, Para Pul Oldu" - Son Dakika
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Osmaniyeli Esnaf: "Günden Güne Kötüye Gidiyoruz, Para Pul Oldu"

13.06.2022 17:32
Osmaniyeli Esnaf: "Günden Güne Kötüye Gidiyoruz, Para Pul Oldu"

Osmaniye'de balık tutma hobisini işe çeviren 36 yaşındaki esnaf Tarık Vayvaylı, "Ben bundan 2 yıl önce dükkanı açtığımda çok daha iyiydi. Günden güne daha kötüye gidiyoruz. Eskiden dükkanımızı doldurmak için çok cüzi miktarlara dükkanımızı doldurabiliyorduk şuan yani para pul oldu diyebiliriz" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de balık tutma hobisini işe çeviren 36 yaşındaki esnaf Tarık Vayvaylı, "Ben bundan 2 yıl önce dükkanı açtığımda çok daha iyiydi. Günden güne daha kötüye gidiyoruz. Eskiden dükkanımızı doldurmak için çok cüzi miktarlara dükkanımızı doldurabiliyorduk şuan yani para pul oldu diyebiliriz" dedi.

Osmaniye'de iki yıldır balık avı için av malzemeleri satan esnaf Tarık Vayvaylı, av meraklılarının döviz kurlarındaki artış nedeniyle zorlandığını belirtti. Vayvaylı, şunları söyledi:

"Biz bu işletmeyi açtığımızda 2020'nin dokuzuncu ayında, bir pompa makinasına, aldığımız fiyat bin 250 liraydı. Sattığımız şu an iki katına çıktı. Bin 250 liralık bir pompa makinası şu an 2 bin 750 lira. Doların, euronun, benzinin artmasının etkisi. Bunların hiçbiri Türkiye'de üretilmediği için hep yurt dışından ithal olduğu için, bunların hepsi de dolarla, euroyla geldiği için… Çünkü Osmaniye'nin denizi yok ama Osmaniye'nin denizi olmadığı halde Osmaniye'de balık av konusuna gönül vermiş öyle bir hobidaşlarımız çok.

Elimizden geldiği kadar biz onlara yardımcı oluyoruz ki buradan bir denize gitmek arabalarında en az 150 TL'lik bir yakıt masrafı oluyor. Bunun için de zamları biz elimizden geldiği kadar çok yansıtmıyoruz. Ben bundan 2 yıl önce dükkanı açtığımda çok daha iyiydi. Şu an günden güne daha kötüye gidiyoruz yani. Bunun da sebepleri maliyetlerin artması, biz de yetişemiyoruz. Eskiden dükkanımızı doldurmak için çok cüzi miktarlara dükkanımızı doldurabiliyorduk şuan yani para pul oldu diyebiliriz. Bizim sektörde bütün esnafların durumu biraz  zor ama bizim sektör biraz daha zor sonuçta hobi işi olduğu için."

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Kaynak: ANKA

Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniyeli Esnaf: 'Günden Güne Kötüye Gidiyoruz, Para Pul Oldu' - Son Dakika

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