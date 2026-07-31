Otizmli Çocuklardan Polis Şefine Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otizmli Çocuklardan Polis Şefine Teşekkür

Otizmli Çocuklardan Polis Şefine Teşekkür
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatma Kilci Kavas ve otizmli çocuklar, Kocatepe Karakolu Başkomiseri Mehmet Dağ'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ile otizmli çocuklar, engelli bireylere yönelik duyarlı yaklaşımı nedeniyle Kocatepe Karakolu Başkomiseri Mehmet Dağ'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ve otizmli çocuklar, Kocatepe Karakolu Başkomiseri Mehmet Dağ'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, engelli bireylere yönelik sergilediği duyarlı ve örnek yaklaşım dolayısıyla Başkomiser Dağ'a teşekkür edildi.

Ziyarette konuşan Kavas, engelli bireylerin kamu kurumlarında özel durumlarının gerektirdiği hassasiyet ve anlayışla karşılanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Karakola başvuran otizmli bireyler ve ailelerine gösterilen sabırlı, anlayışlı ve çözüm odaklı yaklaşımın aileler için önemli bir güven kaynağı olduğunu belirten Kavas, Kocatepe Karakolu'nun bu konudaki örnek tutumunun diğer kamu kurumlarına da örnek olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otizmli Çocuklardan Polis Şefine Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Sedat Peker’e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 15:41:48. #7.12#
SON DAKİKA: Otizmli Çocuklardan Polis Şefine Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.