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Otobüs Şoförü Acil Durumda Kahramanlık Gösterdi

Otobüs Şoförü Acil Durumda Kahramanlık Gösterdi

Elazığ'da bir belediye otobüsü şoförü, epilepsi nöbeti geçiren yolcuyu hızla hastaneye ulaştırarak büyük bir yardıma imza attı. Yolcunun sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmesinin ardından şoför, bu çabayı herkesin yapabileceğini ifade etti.

27.03.2025 10:56  Güncelleme: 11:00
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Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Muhammed Bağlan, rahatsızlanan yolcuyu hızla Fırat Üniversitesi Hastanesine ulaştırdı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen yolcu, yapılan müdahalenin ardından şoföre teşekkür etti.

Önceki gün sabah saat 10.15'te Elazığ Belediyesi'nin Hankendi seferini yapan otobüsünde bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden otobüs şoförü Muhammed Bağlan, soğukkanlılığını koruyarak yolcuları sakinleştirdi ve otobüsü hızla Fırat Üniversitesi Hastanesine yönlendirdi. Bağlan'ın hastane önüne kadar götürdüğü yolcuya sağlık ekipleri anında müdahale etti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen yolcu, daha sonra şoföre teşekkür etti. O anlar otobüs içi kameralarına yansıdı.

"Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı"

Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Muhammed Bağlan, "Sabah 10.15 Hankendi seferini yaparken otobüste birisi rahatsızlandı. Rahatsızlanınca da 'Sakin olun' dedim ve rahatsızlanan vatandaşı Fırat Üniversitesi Hastanesine götürdük. Orada gereken müdahaleyi yaptılar. Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Yolcularla birlikte gittik. Direkt acilin önüne götürdüm ve gelip müdahale ettiler. Hangi şoför veya kaptan olsaydı bu şekilde yapardı. Sonradan öğrendiğime göre genç olan yolcunun sara hastası olduğu ortaya çıktı. Sonradan gelip teşekkür de etti" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otobüs Şoförü Acil Durumda Kahramanlık Gösterdi - Son Dakika

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