Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü.

Kaza akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karaloyunun 3. kilometresinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden Kahta'ya doğru seyir halinde olan Hamza Can yönetimindeki 34 GT 4577 plakalı Honda marka otomobil, M. M. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hamza Can ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada otomobilde sıkışan Hamza Can, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı Hamza Can'a, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hamza Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hamza Can'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.