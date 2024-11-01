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Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Virajı alamayan otomobil kaldırıma çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma yaralanan olmadığı kazada, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.

Kaza, dün Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alanya istikametine dönmekte olan Constantin Viktor Kartal'ın kullandığı 07 L 0111 plakalı otomobilin çevre yoluna döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, yolun karşısına geçerek kaldırıma çıktı. Kaldırımda askıda kalan otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, otomobilin yolda kalan bölümünün başka kazalara neden olmaması için Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, otomobil çekici yardımıyla kaldırılıncaya kadar yolda önlem aldı.