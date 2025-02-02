Otomobil Kazasında 1 Çocuk Yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca çarptı
Meydana gelen kazada 1 çocuk hafif şekilde yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önündeki otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 çocuk hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Halkevi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. 16 APA 373 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı istikamette bulunan 43 ZC 293 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1 çocuk hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasına yaralı çocuk hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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