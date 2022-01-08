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Ovacık köyünden eğitime destek - Son Dakika

Ovacık köyünden eğitime destek

08.01.2022 17:48

Ovacık köyünden eğitime destek Sivas Merkez İlçe Ovacık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kendi köy nüfuslarına kayıtlı il merkezinde okuyan lise öğrencilerine 200'er liralık maddi destekte bulundu.

Ovacık köyünden eğitime destek

SİVAS - Sivas Merkez İlçe Ovacık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kendi köy nüfuslarına kayıtlı il merkezinde okuyan lise öğrencilerine 200'er liralık maddi destekte bulundu.

Sivas Merkez İlçe Ovacık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ovacık köyünden eğitim görmek için il merkezinde bulunan çeşitli liselerde okuyan öğrencilerle bir restoranda yemek programı düzenledi. 35 öğrenciyle bir araya gelerek sohbet eşliğinde yemek yedi. Dernek başkan yardımcısı Bekir Yılmaz, tarafından yapılan duanın ardından öğrencilere zarf içerisinde 200 liralık eğitim desteği verildi.

Öğrencilere destekte bulunuldu

Dernek Başkanı Mustafa Mercan, amaçlarının dernek ve öğrencileri bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Bu programı dernek ve öğrenci buluşması altında Sivas'ta çeşitli liselerde okuyan öğrencilerimizi bir araya getirmek istedik. Amacımız derneğimizi ve dernekçiliğin ne olduğunu tanımak. Çocuklara bir hediye taktim ederek kendilerini onure etmek. Şuanda 35 tane öğrencimiz var. Firma sahipleri de zarf içerisinde 200 lira hediyelerini sundular" dedi.

"Derneğimizi yüceltecek bir program"

Sivas Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fadime Çetintaş, programı organize eden yönetime teşekkür ettiğini belirterek, "Derneğimizin yaptığı bu organizasyon çok hoşumuza gitti. Köyümüzü derneğimizi yüceltecek bir program. Derneğimizin yöneticilerine teşekkür ederiz" dedi.

Ovacık köyünden eğitime destek
Ovacık köyünden eğitime destek
Ovacık köyünden eğitime destek

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Hisarcık, Ovacık, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ovacık köyünden eğitime destek - Son Dakika


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