Ovacık'ta Şehit Haberi: Uzman Çavuş Ömer Eroğlu - Son Dakika
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Ovacık'ta Şehit Haberi: Uzman Çavuş Ömer Eroğlu

Ovacık\'ta Şehit Haberi: Uzman Çavuş Ömer Eroğlu

Ovacık ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında hayatını kaybeden Zonguldaklı Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun ailesine acı haber verildi. Kaza sonucu ağır yaralanan Eroğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Ailesi ve Zonguldak valisi ile yetkililer taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin naaşı yarın askeri törenle toprağa verilecek.

08.09.2024 22:07
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Zonguldaklı Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun baba ocağına şehit haberi verildi.

Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Zonguldaklı Uzman Çavuş Ömer Eroğlu (30), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Gülcan Eroğlu evli olan Eroğlu'nun Zonguldak'taki ailesi acı haber verildi.

4 kardeşi bulunan Eroğlu'nun babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu acı haberle yıkıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, Karadeniz Bölge Komutanı Albay Ahmet Öztürk ve Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinler, Türk Bayrağı asılan taziye evini ziyaret ederek şehit ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Vatandaşlar da şehidin baba evine gelerek taziyelerini bildirdi.

Şehidin naaşının askeri törenin ardından yarın Ormanlı beldesi Ortacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ovacık'ta Şehit Haberi: Uzman Çavuş Ömer Eroğlu - Son Dakika


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