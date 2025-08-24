Özal'ın Papağanı İkinci Kez Çalındı - Son Dakika
Yerel

Özal'ın Papağanı İkinci Kez Çalındı

Özal\'ın Papağanı İkinci Kez Çalındı
24.08.2025 10:44  Güncelleme: 11:00
Cumhurbaşkanı Özal'a ait Cabbar adlı papağan, 28 yıl sonra tekrar çalındı; sahibi evlat bilip dua ediyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hayatını kaybetmesinin ardından Özal'ın papağanı Cabbar isimli papağanı almaya karar verdi.

28 YILDIR YANINDAN AYIRMIYOR

Suna'nın 28 yıldır yanından ayırmadığı Cabbar, dün akşam Suna'nın yemek yediği sırada ortadan kayboldu. Daha öncede benzer bir olay yaşandığını ve 58 yaşındaki Cabbar'ın ikinci kez çalındığını belirten Metin Suna, "Papağan rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait. Ben Cabbar'ı 28 sene önce satın aldım, o zamanlar Konyaaltı'nda otel işletiyordum. Oğlu da bende olduğunu biliyor" dedi.

Turgut Özal'a Ait Papağan İkinci Kez Çalındı

"EVLADIMI GERİ GETİRSİNLER"

Geçtiğimiz akşam yemek yemek için geldiği mekanda Cabbar'ı beslemek için kapının önündeki ağaca koyduklarını ve 5 dakika sonra yerinde olmadığını söyleyen Metin Suna, "Yemek yemek için gelmiştim, beslemek için ağaca bıraktım. Daha yemek yemeye başlamadan garsonlar hissetmiş, 'papağanı alırlar' dediler. 'Cabbar'ı kimse almaz' dedim. Beş dakika sonra geldiğimde, bir baktım Cabbar yok, çalınmış. Nasıl oldu bende anlamadım. Bu ikinci kez, daha önce çalındığında bulunmuştu. Şimdi yine çalındı, karakola başvuru yaptım. Ne için çaldılar bilmiyoruz; satmak için mi, kullanmak için mi, para kazanmak için mi" ifadelerini kullandı.

Turgut Özal'a Ait Papağan İkinci Kez Çalındı

"CABBAR'LA BAŞINIZA BELA ALIRSINIZ"

Cabbar ile kuvvetli bir bağa sahip olduklarını belirten Suna, "28 yıldır beraberiz, yani evlat gibi olmuş oluyor. Cabbar sıradan bir papağan değil, Cabbar'la başınıza bela alırsınız çünkü tanınmış bir papağan, sıradan bir papağan değil Antalya'da herkes tanıyor, yıllardan beri reklamlarda, filmlerde meşhur. Herkes onu tanıyor. Evladımı geri getirsinler, lütfen" şeklinde konuştu.

Turgut Özal'a Ait Papağan İkinci Kez Çalındı
Kaynak: İHA

10:31
