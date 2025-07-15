Özalp\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Van'ın Özalp Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

İlk etkinlik eski kaymakamlık binası önünde Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut'un vatandaşlar çorba ikramı ile başladı. Şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilerek dua yapılmasının ardından şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi.

Kaymakam Rahmi Bulut ve protokol üyeleri, daha sonra Merkez Camisi'nde şehitler için verilen mevlide katıldılar. Etkinliklerin aksam Özalp Adliye binası önünde devam edeceği belirtildi. - VAN