Özbek Rektör Sirojiddinov'dan Rektör Aksoy'a ziyaret - Son Dakika
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Özbek Rektör Sirojiddinov'dan Rektör Aksoy'a ziyaret

20.10.2022 11:42
Özbek Rektör Sirojiddinov'dan Rektör Aksoy'a ziyaret

Özbekistan Ali ŞirNevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov ve beraberindeki öğretim üyeleri, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti.

Özbekistan Ali ŞirNevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov ve beraberindeki öğretim üyeleri, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı konuşmada Selçuk Üniversitesinin bölgenin araştırma ve bilimsel çalışmalar merkezi niteliğinde olduğunu söyledi. Türki Cumhuriyetleri ile bağlarının devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aksoy, "Özbek kardeşlerimizle iş birliği yapıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Orta Türkistan'ı yakinen tanıyorum, biliyorum ve orada da yaşadım. Diğer taraftan o bölgenin üniversitelerine destekler veriyoruz. En yakın ilişkilerimiz Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan ile devam ediyor. Özbekistan, göreve geldikten sonra en sık gittiğim ülkelerden birisi oldu. İş birliklerimiz var. Karış karış gezdik. Andijan'da Andijan Tarım Üniversitesi ile tarım fuarı yaptık. Özbekistan Tarım Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl aralık ayında bu şekilde bir ziyaretimiz oldu. Şanghay İşbirliği Örgütünün Taşkent'te gerçekleştirilen Rektörler Zirvesine katıldım. Türkiye'yi temsilen Özbekistan'dan davet edildim. Özbekistan'da arkadaşlarımız iş birliklerine devam ediyor. Çalışmalar gerçekleştiriyoruz; seminerler, eğitimler veriyoruz. Sizlerle tanışmaktan memnun oldum. İnşallah iş birliğimizi, çalışmalarımızı artırarak devam ederiz" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov ise Özbekistan Ali ŞirNevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi hakkında bilgi verdi. Konya'nın kadim bir şehir olduğunu anlatan Prof. Dr. Sirojiddinov, Selçuk Üniversitesi ile her alanda iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi. Prof. Dr. Sirojiddinov, misafirperverliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'a teşekkür etti.

Ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Özbek Rektör Sirojiddinov'dan Rektör Aksoy'a ziyaret - Son Dakika

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