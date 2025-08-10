Özcan\'dan Aydın Fen Lisesi Ziyareti

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında Aydın Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Özcan, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette sınıflar, laboratuvarlar ve ortak kullanım alanlarını gezen Özcan, yeni eğitim-öğretim dönemine öğrencilerin en iyi şartlarda başlaması için hazırlıkların titizlikle sürdüğünü ifade etti. İlçe genelinde bakım, onarım ve donatım çalışmalarının da eş zamanlı olarak devam ettiği belirtildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan, okul idarecilerine ve öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi. - AYDIN