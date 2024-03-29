Özel'den Akşener'e cevap: "Cevabım iki kelime; 'canı sağ olsun, ablamdır'" - Son Dakika
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Yerel

Özel'den Akşener'e cevap: "Cevabım iki kelime; 'canı sağ olsun, ablamdır'"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, 'Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?' dedi.

29.03.2024 20:46  Güncelleme: 20:50
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Özel'den Akşener'e cevap: "Cevabım iki kelime; 'canı sağ olsun, ablamdır'"

MANİSA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap vererek, "Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Koza Pazarı Meydanı'nda halkla buluştu. Halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "15 yıldır sizlerle beraber çeşitli görevlere adaylıklarla birlikte bazen kürsüde, bazen seçim otobüslerinden bazen ilçelerde bayramlaşmalarda bir masanın etrafında el ele, omuz omuza, gönül gönüleyiz. Bugün Turgutlu'da büyük ailemin huzurundayım. Bir yerel seçim sürecindeyiz. Zorlu bir süreçteyiz. Kampanyanın son günü yarın. Bugünkü mitingimi 104. mitingimiz. Son mitingi yapacaksam son yer elbette memleketim olmalıydı, elbette Kasabamız olmalıydı. Bundan bir buçuk iki ay önce mitinglerin başında şunu demiştim; emekliler büyük ızdırap çekiyor buralarda mı demiştim. Meydanın yüzde 20'si gibi buradayız dedi. Ben de dedim ki benle birlikte olursanız, meydanları doldurursanız sizin hakkınız alacağız demiştim. Şimdi kendi memleketimde bu meydana soruyorum emekliler işte karşınızda. Türkiye'nin en büyük ordusu. Size söz verdim 'unutmayacağım' diye. 104 meydanda konuştum en son burada da altın kalın kalın çizeceğim. AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret kadardı. Bugünkü 26 bin lira yapıyor. Sizin düzeninizi hiç bozmasalar, hiç karışmasalar bugün maaşınız en az 26 bin olacaktı. Ama onlar TÜİK üzerinden hareket edeceğiz dediler ve emeklinin hakkını yediler. Son sene yüzde 120 enflasyon, TÜİK yüzde 60 hesaplamış, Tayyip Bey de size yüzde 38 verdi ve 7 bin 500 yaptı. Emekliler her aya ceplerinden 5 buçuk çeyrek altın kaybediyorlar. Biz bunu nerde kaybettik, seçim sandığında nerde buluruz aynı yerde seçim sandığında. Pazar günü sandığa gidip hakkınızı aramaya var mısınız? Bugün emekliye bayramlarda verilen ikramiyenin mimarı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na da buradan bir selam yollayalım. Karınca gibi çalıştınız, en rahat edeceğiniz bir dönemde birileri geldi ve haklarınızı elinizden aldı. Yine karıncalar gibi hareket etmeli, karıncaların birleşince kaldıramayacağı yük yoktur. Size söz veriyorum size o yukarıdan bakanlara şunu söylüyorum karıncayı ezdirmem, karıncanın kardeşi vardır o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

Turgutlu'nun hem emeklilerin hem de emekçilerin kenti olduğuna dikkat çeken Özel, "Burada emekçilerin alın terleri akıyor. Biz çiftçilerimizi bu iktidarın zulmünden kurtaracağız. Bugüne kadar yerel mitingler yaptık ama bundan sonra emeklinin hakkını alana kadar, emekçinin hakkını alana kadar biz buradayız haklının hakkını söke söke alacağız. Bu seçimler elbette bir yerel seçim ama gücü elinde tutan, kendinden başkasını görmeyen, esnafı memuru ezdiren, yoksulları biçare bırakanlara karşı iktidarın yerelden uyarılma zamanıdır. Onun için herkesi 31 Mart'ta sandıklarda buluşmaya ve onlara sarı kart göstermeye davet ediyorum. Staj mağdurları var, çıraklık mağdurları var, çocuk yaşta çıraklık yapmış, staj yapmış daha sonra EYT çıkmış başvurusunu yapmış demişler olamaz. Böyle adaletsiz bir emeklilik olmaz. Söz verdiler mülakatı kaldıracağız dediler kaldırmadılar. Öğretmenler atama bekliyor. Öğretmenin de staj mağdurunun da kademeli emeklilik bekleyenlerin de bütün mağdurların da sonuna kadar arkalarındayım. Haklarını alana kadar da iki elim Tayyip Bey'in yakasındadır" diye konuştu.

Bütün meydana gençleri alkışlattırdı

Konuşmasında gençlere de seslenen Özel, "Burada bulunan herkes bizim canımız ciğerimiz ama gençler hepimizin gözbebeği. Bu gençler her şeyin en güzelini hak ediyorlar ama 14-28 Mayıs'ta üzüldüler, kırıldılar. Gençlerin gelecek hayallerini kırıyor bu iktidar. Gençler umutlarını kaybediyorlar. Buradan bütün gençlere sesleniyorum, umudunuzu kaybetmeyin. Şüphesiz sizler de en az bizim kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurup da bu partinin genel başkanlarına emanet etmedi, askere de emanet etmedi. Bu cumhuriyeti size emanet etti. Onun emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Partimizde bütün kademelerin yarısını kadın ve gençlerle çok güçlü ekiplerle yeniliyoruz. BU ülkenin umudu sizlersiniz. Siz yılarsanız, siz vazgeçerseniz onlar kazanacak. Siz sahip çıkarsanız hep beraber kazanacağız ve en sonunda siz kazanacaksınız. O yüzden bütün gençleri 31 Mart'ta sandık başına gitmeye ve geleceğimiz sahip çıkmaya davet ediyorum" şeklinde konuşarak bütün meydandakilerden gençler için uzun bir süre alkış istedi.

Özel konuşmasının son bölümünde Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın'ı ve CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek'i yanına çağırarak bir kez daha adaylarına destek istedi. Özel sadece partililerden değil eski ittifak ortaklarından da kendi adaylarını destekleme çağrısında bulundu.

Akşener'e cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'nin Balıkesir'deki mitinginde açılan afişle ilgili söylediklerine ilişkin bugün bütün medyanın kendisinden bir cevap alabilmek için peşinde olduklarını kaydeden Özel, "Ben muhalefete muhalefet etmedim. Muhalefet liderlerine hakaret etmedim. Abla diyeceğim ama dün 'Abla mabla demeyin' demiş. İstedikleri kadar germeye çalışsınlar ama eski dosttan düşman olmaz. Atatürkçü ve vatansever insanlar birbirine kötülük yapmaz, birbirine çelme takmaz. Biz gönlünde gözünde güneş olan herkesi çok seviyoruz biz biriz beraberiz. İyi insanlar, sosyal demokratlar, yalandan dolandan bıkanlar birleşirse birleşe birleşe kazanacağız. Cevabım iki kelime. Canı sağ olsun, ablamdır. Eski dosttan düşman olur mu? Tayyip Bey'e bakalım. Necmettin Erbakan'ın biyolojik oğlu Fatih Erbakan siyasi oğlu da sendin. Dün beraberdiniz bugün birbirlerine saymadıkları hakaret kalmadı. Bakın biz Yeniden Refah ile çok ayrı yerlerdeyiz. Dün beraber olduğun kişilere bugün küfretmek bize yakışmaz. Karşımızdaki ittifak korku ittifakıdır. Bizim ittifakımız Türkiye ittifakıdır. Bizim ittifakımız gücünü milletimizden, renklerini bayrağımızdan alır" diyerek konuşmasını tamamladı.

31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesindeki son miting olan halk buluşmasında konuşan Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ise, "Görev yaptığımız 5 yıllık süreç içerisinde bize gelen hiçbir vatandaşımıza sen hangi partidensin sen hangi millettensin diye sormadık. Biz insanların içine nifak tohumları serpmeyiz. Gökkuşağı gibi bir ilçede yaşıyoruz. Küçük bir Türkiye. Burada her inançtan, her kültürden insan yaşıyor. 5 yıl öncesi seçimlerin son mitingini de o zamanki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu burada bir miting yapıştı ve benden bir söz istemişti. 3 buçuk sene sonra sen burada kazanacaksın ve senden bir ricam var çalışanların ekmeğiyle oynama dedi ve bugün o sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğuyla karşınızdayım. İnşallah bu seçimi de kazanacağız. Nefret söylemlerinin karşısında bizler sevgi tohumlarını yeşerteceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel'den Akşener'e cevap: 'Cevabım iki kelime; 'canı sağ olsun, ablamdır'' - Son Dakika

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