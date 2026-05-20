Özel Eğitim Okulu'ndan Savunma Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özel Eğitim Okulu'ndan Savunma Projesi

Özel Eğitim Okulu\'ndan Savunma Projesi
20.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'taki özel eğitim okulu, 25 okulun katılımıyla sosyal sorumluluk projesini tamamladı.

Manavgat Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından 25 okulun katılımıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi düzenlenen törenle tamamlandı.

Manavgat Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından başlatılan ve 25 okulun paydaş olarak yer aldığı "Savunma Sanayinin Dumanı Toroslarda Tütüyor" sosyal sorumluluk projesi tamamlandı. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, TSKGV Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, projenin engelli öğrenciler tarafından yürütüldüğünü ve 25 okulun projeye paydaş olduğunu söyledi.

"Kendi yazılımımızı üretmek zorundayız"

Törende konuşan TSKGV Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu da, küresel savaş konseptinin tamamen değiştiğini belirterek, "Eskiden tankın düşmanı tanksavardı, şimdi kamikaze dronlar. Bu coğrafyada başkasının silahıyla, başkasının beyniyle huzur bulamazsınız. Kendi yazılımımızı üretmek zorundayız" dedi.

Yerli savunma sanayisinin hayati önemde olduğuna dikkat çeken Sipahioğlu, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle her an teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

"Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız"

Dünyadaki güç dengelerinin kökten değiştiğini belirten Sipahioğlu, "Rusya-Ukrayna ve İran-İsrail savaşlarından çıkarılacak devasa teknolojik dersler var. Teknoloji savaşı bambaşka bir boyuta taşıdı. Bu coğrafyada başkasının malzemesiyle ayakta kalamazsınız. Azerbaycan-Ermenistan savaşında insansız hava araçlarından atılan mühimmatların ne kadar belirleyici olduğunu hep birlikte gördük. İran-İsrail geriliminde ise balistik füzeler, hava savunma sistemleri ve en önemlisi siber istihbarat ön plana çıktı. Savaşın hemen başında lider kadroların nokta atışıyla etkisiz hale getirilmesi, istihbaratın gücünü kanıtladı. Biz bu huzur adasında, vatanımızda güvenle yaşamak istiyorsak, beyni yani yazılımı tamamen bize ait olan silah sistemlerini üretmek mecburiyetindeyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız" diye konuştu.

Tören sonunda projeye katılanlara teşekkür belgeleri verilerek, savunma sanayii ürünlerinin fotoğraflarının yer aldığı sergi gezildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özel Eğitim Okulu'ndan Savunma Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:44:34. #7.12#
SON DAKİKA: Özel Eğitim Okulu'ndan Savunma Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.