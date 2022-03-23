Özel öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi - Son Dakika
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Özel öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi

23.03.2022 12:24
Özel öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi

Eskişehir'de polis ekipleri, 21 Mart 2022 Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel öğrencilerle buluşarak bilgilendirmelerde bulundu.

Eskişehir'de polis ekipleri, 21 Mart 2022 Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel öğrencilerle buluşarak bilgilendirmelerde bulundu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 21 Mart 2022 Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel eğitim öğrencilerine bilgilendirme yapıldı. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, toplumsal farkındalığı güçlendirmek, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, sevgiyle engelleri ortadan kaldırmak, engelli çocuklara yaşama sevinci vermek, iletişim, trafik kuralları, toplu taşıma araçlarında ve tanımadıkları kişilere karşı tutum ve davranışlarında dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda bilgilendirildi.

Ekipler, ayrıca Eskişehir'de bulunan engelli derneklerine de ziyaretler gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

Özel öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi
Özel öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi
Özel öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi
Özel öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi

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Down Sendromu, Eskişehir, 21 Mart, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel öğrenciler hem eğlendi hem bilgilendi - Son Dakika


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