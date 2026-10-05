Özgentürk\'ün Livaneli belgeseli 33. Altın Koza Film Festivali\'nde gösterildi

Haber: Hilal Solmaz

(ADANA) - Yönetmen Nebil Özgentürk'ün Zülfü Livaneli'yi anlattığı belgeseli, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde seyirciyle buluştu. Özgentürk, ANKA Haber Ajansı'na Livaneli belgeselini ve yeni projelerini anlattı.

Belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün Zülfü Livaneli'nin yaşamını, sanat yolculuğunu ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklığını konu alan "Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi" belgeseli, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Adanalı sinemaseverlerle buluştu.

Altın Koza Film Festivali Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesi de olan Özgentürk, gösterimin ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, belgesel sinemanın geçmişi yeni kuşaklara aktarmadaki önemine dikkati çekti.

Yaklaşık 25 yıl önce Türkiye'de yaşanan ölüm oruçlarını hatırlatan Özgentürk, o dönemde Zülfü Livaneli'nin Yaşar Kemal ile birlikte çözüm arayışında yer aldığını belirterek, belgeselde dönemin siyasi atmosferinin de anlatıldığını söyledi.

Özgentürk, gençlerin yakın geçmişi bilmesinin önemine işaret ederek, "Gençlerin görmesi gereken bir şey. Her zaman her şeye inanmayın. Bazen beyaz gibi görünen bir insan ya da hayat karanlıktır. Dikkatli davranın demek istiyor" ifadelerini kullandı.

"ADANA'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Adana seyircisinin belgesellerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özgentürk, "Kendi memleketimden çok mutluyum. Sağ olsun dostlarım, hemşehrilerim. Sık sık buraya geliyorum. Geçen sene de belgesel göstermiştik, bir önceki sene başka bir belgeselle buradaydık. Sadece festival için de değil. Buradan sonra Tarsus Amerikan Koleji'ne gideceğim, orada bir belgesel göstereceğim ve konuşma yapacağım. Adana'da olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Özgentürk, ay sonunda Yaşar Kemal'in doğum gününü köyünde kutlayacaklarını da belirterek bölgeyle ilişkisinin festival günleriyle sınırlı olmadığını ifade etti.

FİLİZ ALİ'NİN YAKLAŞIK 80 YILLIK HIKAYESİ BELGESEL OLUYOR

Yeni projelerine ilişkin de bilgi veren Özgentürk, Filiz Ali ve ressam Devrim Erbil üzerine iki ayrı belgesel hazırladığını açıklayarak, "Durmuyoruz. Durmamak da gerekiyor. Derler ya, durursan düşersin. Filiz Ali'nin belgeselini yapıyorum. Bir de Devrim Erbil'in" dedi.

Daha önce Sabahattin Ali üzerine bir belgesel hazırladığını hatırlatan Özgentürk, Filiz Ali ile bu çalışma sırasında birçok şehir ve ülkeye gittiklerini anlattı.

Yeni belgeselde ise bu kez Sabahattin Ali'nin değil, kızı Filiz Ali'nin kendi hikayesinin merkezde olacağını aktaran Özgentürk, "Filiz ablayla çok dolaştık. Kırk şehir, ülkeler dolaştık, Berlin'e gittik. Sabahattin Ali'nin romanını yazdığı Berlin'e kadar gittik. Ama hep babasını konuştuk. Ben de 'Sen bir kadınsın. 12 yaşından itibaren babanın mezarı yok, bir çiçek dahi koyamıyorsun' dedim. Bu yüzden Filiz ablanın bir anlamda 80 yıla yakın babasız kalma halini de anlatacağız. Ama kendi kadın dünyasını da anlatacağız" dedi.

Filiz Ali'nin akademisyen ve müzik insanı kimliğinin de belgeselin önemli katmanlarından biri olacağını söyleyen Özgentürk, Ayvalık'taki eğitim çalışmalarından aile yaşamına kadar uzanan geniş bir hikayenin peşinde olduklarını belirtti. Özgentürk, Filiz Ali'nin eşi ile tanışma hikayesinin ve ailesinin Türkiye'yle kesişen geçmişinin de belgeselde yer alacağını belirterek, "Bütün bunlar katmanlı bir Filiz Ali öyküsü çıkarıyor. Neden bu kadar sakin ve sert? Belki o sertliğin, sakinliğin izdüşümlerine, ayrıntılarına girmeye çalışacağız" diye konuştu.

Belgesel için röportajlara başladıklarını açıklayan Özgentürk, yapımı 2027'nin ortalarında yayımlamayı planladıklarını söyledi.

DEVRİM ERBİL'E 90 YAŞ ARMAĞANI

Özgentürk'ün üzerinde çalıştığı bir diğer belgesel ise Türk resminin önemli isimlerinden Devrim Erbil'in yaşamını konu alacak.

Özgentürk, 90 yaşına yaklaşan Erbil'e belgeselle bir armağan vermek istediklerini belirterek, "Bir köylü sanatçının, ardından profesörlüğe yükselen ve çok değerli eserler üreten bir ressamın hayat hikayesi. Çok zarif bir insan Devrim Ağabey. Adı da Devrim; babası Cumhuriyet devrimlerinden etkilenerek bu ismi koymuş" ifadelerini kullandı.