Özgentürk'ün Livaneli belgeseli 33. Altın Koza Film Festivali'nde gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgentürk'ün Livaneli belgeseli 33. Altın Koza Film Festivali'nde gösterildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgentürk\'ün Livaneli belgeseli 33. Altın Koza Film Festivali\'nde gösterildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nebil Özgentürk'ün Zülfü Livaneli'yi anlattığı belgesel, 33. Altın Koza Film Festivali'nde seyirciyle buluştu. Özgentürk, Filiz Ali ve ressam Devrim Erbil üzerine iki belgesel hazırladığını, Filiz Ali yapımını 2027 ortasında yayımlamayı planladıklarını söyledi.

Haber: Hilal Solmaz

(ADANA) - Yönetmen Nebil Özgentürk'ün Zülfü Livaneli'yi anlattığı belgeseli, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde seyirciyle buluştu. Özgentürk, ANKA Haber Ajansı'na Livaneli belgeselini ve yeni projelerini anlattı.

Belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün Zülfü Livaneli'nin yaşamını, sanat yolculuğunu ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklığını konu alan "Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi" belgeseli, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Adanalı sinemaseverlerle buluştu.

Altın Koza Film Festivali Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesi de olan Özgentürk, gösterimin ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, belgesel sinemanın geçmişi yeni kuşaklara aktarmadaki önemine dikkati çekti.

Yaklaşık 25 yıl önce Türkiye'de yaşanan ölüm oruçlarını hatırlatan Özgentürk, o dönemde Zülfü Livaneli'nin Yaşar Kemal ile birlikte çözüm arayışında yer aldığını belirterek, belgeselde dönemin siyasi atmosferinin de anlatıldığını söyledi.

Özgentürk, gençlerin yakın geçmişi bilmesinin önemine işaret ederek, "Gençlerin görmesi gereken bir şey. Her zaman her şeye inanmayın. Bazen beyaz gibi görünen bir insan ya da hayat karanlıktır. Dikkatli davranın demek istiyor" ifadelerini kullandı.

"ADANA'DA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Adana seyircisinin belgesellerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özgentürk, "Kendi memleketimden çok mutluyum. Sağ olsun dostlarım, hemşehrilerim. Sık sık buraya geliyorum. Geçen sene de belgesel göstermiştik, bir önceki sene başka bir belgeselle buradaydık. Sadece festival için de değil. Buradan sonra Tarsus Amerikan Koleji'ne gideceğim, orada bir belgesel göstereceğim ve konuşma yapacağım. Adana'da olmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Özgentürk, ay sonunda Yaşar Kemal'in doğum gününü köyünde kutlayacaklarını da belirterek bölgeyle ilişkisinin festival günleriyle sınırlı olmadığını ifade etti.

FİLİZ ALİ'NİN YAKLAŞIK 80 YILLIK HIKAYESİ BELGESEL OLUYOR

Yeni projelerine ilişkin de bilgi veren Özgentürk, Filiz Ali ve ressam Devrim Erbil üzerine iki ayrı belgesel hazırladığını açıklayarak, "Durmuyoruz. Durmamak da gerekiyor. Derler ya, durursan düşersin. Filiz Ali'nin belgeselini yapıyorum. Bir de Devrim Erbil'in" dedi.

Daha önce Sabahattin Ali üzerine bir belgesel hazırladığını hatırlatan Özgentürk, Filiz Ali ile bu çalışma sırasında birçok şehir ve ülkeye gittiklerini anlattı.

Yeni belgeselde ise bu kez Sabahattin Ali'nin değil, kızı Filiz Ali'nin kendi hikayesinin merkezde olacağını aktaran Özgentürk, "Filiz ablayla çok dolaştık. Kırk şehir, ülkeler dolaştık, Berlin'e gittik. Sabahattin Ali'nin romanını yazdığı Berlin'e kadar gittik. Ama hep babasını konuştuk. Ben de 'Sen bir kadınsın. 12 yaşından itibaren babanın mezarı yok, bir çiçek dahi koyamıyorsun' dedim. Bu yüzden Filiz ablanın bir anlamda 80 yıla yakın babasız kalma halini de anlatacağız. Ama kendi kadın dünyasını da anlatacağız" dedi.

Filiz Ali'nin akademisyen ve müzik insanı kimliğinin de belgeselin önemli katmanlarından biri olacağını söyleyen Özgentürk, Ayvalık'taki eğitim çalışmalarından aile yaşamına kadar uzanan geniş bir hikayenin peşinde olduklarını belirtti. Özgentürk, Filiz Ali'nin eşi ile tanışma hikayesinin ve ailesinin Türkiye'yle kesişen geçmişinin de belgeselde yer alacağını belirterek, "Bütün bunlar katmanlı bir Filiz Ali öyküsü çıkarıyor. Neden bu kadar sakin ve sert? Belki o sertliğin, sakinliğin izdüşümlerine, ayrıntılarına girmeye çalışacağız" diye konuştu.

Belgesel için röportajlara başladıklarını açıklayan Özgentürk, yapımı 2027'nin ortalarında yayımlamayı planladıklarını söyledi.

DEVRİM ERBİL'E 90 YAŞ ARMAĞANI

Özgentürk'ün üzerinde çalıştığı bir diğer belgesel ise Türk resminin önemli isimlerinden Devrim Erbil'in yaşamını konu alacak.

Özgentürk, 90 yaşına yaklaşan Erbil'e belgeselle bir armağan vermek istediklerini belirterek, "Bir köylü sanatçının, ardından profesörlüğe yükselen ve çok değerli eserler üreten bir ressamın hayat hikayesi. Çok zarif bir insan Devrim Ağabey. Adı da Devrim; babası Cumhuriyet devrimlerinden etkilenerek bu ismi koymuş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Nebil ÖzgentürkZülfü LivaneliKültür SanatDevrim ErbilFiliz AliBelgeselRessamKültürSinemaSanatYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
Gemlik’teki çifte ölümde korkunç gerçek Komşuları gözaltında Gemlik'teki çifte ölümde korkunç gerçek! Komşuları gözaltında
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu 13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu
Bu görüntü futbol maçından Çatıda tüfekle nöbet tuttu Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu
Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı Takılan takıyı gören gelinin ağzı açık kaldı
Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar’da Gece yarısı tek başına dolaştı Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da! Gece yarısı tek başına dolaştı
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
17:20
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3.5 ton ağırlığındaki uzay aracımız yüzde 80 yerlilik oranına sahip
16:11
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
15:47
İşte Yasin Kol’un ifadesi Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
İşte Yasin Kol'un ifadesi! Milyonluk trafiğe verdiği yanıt olay oldu
15:39
Türkiye, Müge Anlı’daki Hamid’i konuşuyor Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
15:30
Yasin Kol’un aylık geliri ortaya çıktı
Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:34
MHK Başkanı’nın istifası sonrası Ali Koç’un o sözleri yeniden gündemde
MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
14:23
Komşuda bomba alarmı İhbarlar peş peşe geldi
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 17:47:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Özgentürk'ün Livaneli belgeseli 33. Altın Koza Film Festivali'nde gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei