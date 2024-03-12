Özgür Özel'den Filistin açıklaması: "Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim"
İZMİR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin meselesinin Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir mesele olmadığını ifade ederek, "Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'büyük iftar programına' katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Özel, yaptığı açıklamada Filistin meselesine değinerek, "Filistin meselesi Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir mesele değildir. Bülent Ecevit'in, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat'la lideriyle ortaya koyduğu dayanışma, Başbakanlık döneminde gösterdiği dayanışma ve parti lideri olarak gösterdiği dayanışma hepimizin hafızalarındadır. Bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı, bir gece Hamas suçsuz, İsraililere saldırıda bulunduğunda o saldırıyı kınadığımız için 'Efendim Özgür Özel Hamas'ın yaptığı saldırılara terör saldırısı' diyor. Kim yaparsa yapsın, suçsuz insanlara gece yarası saldırmak terör saldırısıdır. Hamas'ın yaptığı terör eylemidir, İsrail'in ondan sonra yaptıkları devlet terörüdür. Soykırıma varan işlerdir, ikisini de kınıyorum" dedi.
"Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim"
Mahmut Abbas'ı Ramallah'ta 15 Nisan tarihinde programında bir değişiklik olmazsa ziyaret edeceğini aktaran Özel, "Hamas ile değil ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim. Filistin meselesi, Filistin'e barış gelmesi, 1969 sınırlarında bir bağımsız Filistin Devleti'nin yeniden kurulması, Doğu Kudüs'ün başkenti olması ve Kudüs'ün kutsal bütün dinler açısından durumuna uygun şekilde bir barış kenti olarak Birleşmiş Milletler güvencesine alınmasını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"Biz temiz siyaset diline devam edeceğiz" diyen Özel, "Kimse istiyor diye onlarla kavga etmeyeceğiz. Bir seçim kazanmak uğruna kavga edip kutuplaşma iklimini beslemeyeceğiz. İktidarla kavgamız elbette olacak ancak bu kavga kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklilerin hakları için, emekçilerin hakları için, gençlerin hakları için olacak" ifadelerine yer verdi.
Özel, "Şunu bilelim ki bu iktidar geldiğinde, 1 buçuk asgari ücret olan emekli maaşı orada kalsaydı 26 bin liraydı. Bugün 0.6. Bunun AK Partilisi yok, CHP'lisi yok. 10 bin lira maaş aldıktan sonra hangi partiden olduğunun, ne yaptığının, ne ettiğinin hiçbir önemi yok. Derin bir yoksulluk var, açlık var, doğalgaz parasını ödeyememek var, pazara çıkamamak var, kasabın önünden geçememek, mandıraya gidememek var" dedi.
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