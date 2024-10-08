Özgür Özel: Saldırı endişesi yok

Yerel

CHP Genel Başkanı Özel: "Bugünden yarına saldıracaklarına dair hiçbir şey yok"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletimiz emin olsun ki, Türkiye'nin, açık açık da söylediler, anlattıklarının bütünü şu, Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin, altını dolduracak bir kelime yok. Bugünden yarına saldıracaklarına dair hiçbir şey yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurul kapalı oturumu sırasında gazetecilere açıklama yaptı. Özel, söylenmeyenleri söyleyeceğim açıklamasına yönelik olarak, "Bugün kendisi gelmedi. Sayın Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları geldi. Bu oturum tüm liderler takip ettik. Biz kendi değerlendirmeleri yaptığımızda, İsrail'in Türkiye'ye saldırmasının akılla, mantıkla, gücüyle, Türkiye'nin gücüyle, uluslararası kuruluşlarının görevleriyle olamayacak bir şey olduğunu biliyorduk. Geçmişte böyle davetler ya geri çevrilirdi ya da açık oturumda hiçbir şey demeden giderlerdi" ifadelerini kullandı.

"Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların, askeri strateji konuşanların bir fazlası söylenmedi" diyen Özel, "Yani bugüne kadar bilgilendirme yaparken söylemeyip, açık oturumda açık açık konuşulamaz dediler, 10 yıl gizli kalacak tutanak altında konuşun dedik, bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler. Sorun tam olarak buradadır. Milletimiz emin olsun ki, Türkiye'nin, açık açık da söylediler, anlattıklarının bütünü şu, Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin, altını dolduracak bir kelime yok. Bugünden yarına saldıracaklarına dair hiçbir şey yok. Ben bugün emin oldum" diye konuştu.

"Biz İsrail'e karşı Filistin'in aslan gibi yanındayız. Bugün bilmediğimiz bir şey olsaydı, susacak, ne destek varsa verecektik. Bu parlamentoda Bülent Ecevit bilgilendirme yaptı Kıbrıs Barış Harekatı'yla ilgili. Süleyman Demirel çıktı dedi ki biz bu vakitten sonra iktidarıyla, muhalefetiyle tek yüreğiz. Eğer ki böyle bir tehdit olsun aynı cümleyi söylemekten bir dakika ne ben ne grup başkan vekillerim geri durmazlar" ifadeleri kullanan Özel şöyle konuştu:

"Grubumuzun tamamı eğer böyle bir tehdit olsa Türkiye'nin tek yürek olmasını savunacak. Ama lafı ortaya at, arkasını doldurma, bütün Türkiye konuşsun, İsrail Türkiye'ye mi saldıracak. İnsan özellikle özellikle Suriye sınırına yakın, güney sınırlarımıza yakın, geceliğin acaba füze girilir mi diye korkanlardan insan 5 yaşında, 3 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında çocukların babalarına baba savaşa mı giriyoruz korkularından, kaygılarından birazcık çekinir. Ülkenin gerçek gündemi neyse oraya döneceğiz. Bütün gazetecileri, televizyoncuları da ülkenin gerçek gündemine dönmeye davet ediyorum."