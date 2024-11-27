Özlem Çerçioğlu\'ndan Yerel Yönetimlere Borç Açıklaması

Yerel

(AYDIN)- İktidarın yerel yönetimlere ilişkin SGK ve vergi borçları üzerinden attığı adımları değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu dördüncü dönemim. Sürekli zaten müfettiş geliyor. Biz denetlenmekten hiç kaçınmadık. Hiçbir sorun yok o konuda. Belediyelerimiz de borçlarını ödüyor. Tabi birçok yeni seçilen belediye başkanlarının borcu değil ki bu. Önceki dönemden kalma. AK Partili belediyelerden kalma bir borç. Biz Cumhuriyet Halk Partililer o borçları da öderiz. Hizmetimize devam ederiz. Vatandaşlarımızın bu konuda endişesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler durmaz, çalışır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyelerin kreşleri, SGK ve vergi borçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelere "kreşlerle" ilgili gönderdiği yazıya ilişkin Çerçioğlu, "Belediyelerin açtığı kreşler çok önemli. Anneler o kadar memnunlar ki... Tabii ki hayat çok pahalı. Derin bir yoksulluk var. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin açtığı kreşler çok makbule geçti mahallelerde. Bizim de altı tane kreşimiz var. Şimdi iki tanesini daha ekliyoruz. İncirliova ve Kuyucak ilçemizde. Ücretlerinin çok düşük olması, eğer aile yoksulsa ücretsiz, ikinci bir kardeşi gidiyorsa yüzde elli indirimli. Onun için kreşlerin daha fazla açılması gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum" dedi.

"Biz Cumhuriyet Halk Partililer o borçları da öderiz"

Merkezi yönetimin yerel yönetimlere ilişkin SGK ve vergi borçları üzerinden attığı adımlara ilişkin ise Çerçioğlu, "Bu dördüncü dönemim. Sürekli zaten müfettiş geliyor. Biz denetlenmekten hiç kaçınmadık. Hiçbir sorun yok o konuda. Belediyelerimiz de borçlarını ödüyor. Tabii birçok yeni seçilen belediye başkanlarının borcu değil ki bu. Önceki dönemden kalma. AK Partili belediyelerden kalma bir borç. Biz Cumhuriyet Halk Partililer o borçları da öderiz. Hizmetimize devam ederiz. Vatandaşlarımızın bu konuda endişesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler durmaz, çalışır. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.