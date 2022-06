Özlü'den iş dünyasına çağrı "Düzce için çalışalım"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayında belediye ile birlikte vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarına maddi ve manevi olarak destek olan iş insanlarıyla MSM'de bir araya gelerek desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Düzce Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerine maddi ve manevi destek olan Düzce'de faaliyet gösteren iş insanlarına Başkan Dr. Faruk Özlü tarafından plaket takdim edildi. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarına maddi ve manevi destek olan iş insanlarıyla Mutfak Sanatları Merkezi'nde kahvaltıda bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, desteklerinden dolayı iş insanlarına teşekkür etti.

MSM'de gerçekleştirilen toplantıda belediyenin yapmış olduğu proje ve çalışmaları anlatan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin kronik sorunlarını çözmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Düzce için çok önemlisiniz

Düzce'nin ve Düzcelilerin sahipsiz olmadığını iş insanlarıyla, devletiyle belediyesiyle her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'ye mimari eserler kazandırmak bizim önceliğimiz. Başka illerde gördüğümüz estetik mimari eserleri Düzce'mizde de göreceğiz. Bu şehrin çehresi değişecek. Hepiniz misafirlerinizi gururla gezdireceksiniz. Her biriniz Düzce için çok önemlisiniz. Bir şehrin eşrafı, ileri gelenleri birlik olursa o şehir daha çok mesafe alır. İş dünyası şehri sahiplenmeli, onlarca kişiye iş veriyorsunuz, vergi veriyorsunuz. Her ay bir araya gelelim, Düzce'yi geliştirmek için istişare yapalım" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE