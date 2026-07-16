Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit: "Türkiye Okul Öncesi Eğitimde Avrupa'nın Son Sırasında" - Son Dakika
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Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit: "Türkiye Okul Öncesi Eğitimde Avrupa'nın Son Sırasında"

16.07.2026 10:58  Güncelleme: 12:28
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Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye'nin okul öncesi eğitimde Avrupa'nın son sırasında olduğunu belirterek, 0-6 yaş arası eğitimin önemine vurgu yaptı ve Köy Enstitüleri'nin kapatılmasının eğitim sistemine etkilerini değerlendirdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN) - Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye'nin okul öncesi eğitimde Avrupa'nın son sırasında yer aldığını belirterek, "Bir çocuğun zihinsel gelişiminin yüzde 80 ila 90'ı 0-6 yaş arasında tamamlanıyor. Bu dönemde çocuklara gerekli eğitimi vermezseniz, gelecekte iyi sonuçlar beklemeniz mümkün değil" dedi.

22. Hopa Kültür, Sanat ve Deniz Festivali kapsamında düzenlenen "Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika" konulu söyleşiye katılan Özyiğit, Köy Enstitüleri'nin eğitim sistemine katkılarına dikkati çekerek, okul öncesi eğitimin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ancak eğitimli bir toplumun başarılı olabileceğini ifade eden Özyiğit, "Ülkemizin sanayileşme devrimini kaçırdığını, bu sürece dahil olamadığını biliyoruz. Bunun temelinde yatan en önemli unsurlardan birinin de bir dönem başlayan Köy Enstitüleri uygulamasının hangi güçler tarafından sonlandırıldığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla eğitimsiz bir toplumun büyük sıkıntılar yaşayacağını ve eğitime mutlaka gereken önemin verilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin okul öncesi eğitimde Avrupa'nın son sırasında yer aldığını bildiren Özyiğit, "Bir çocuğun zihinsel gelişiminin yüzde 80 ila 90'ı, 0-6 yaş arasında gerçekleşiyor. Eğer siz bu dönemde çocuğa hiçbir katkı sunmazsanız ya da yalnızca geleneksel yöntemlerle, anne-babanın veya yakın çevresinin bilgi, beceri ve imkanları ölçüsünde yetişmesine bırakırsanız, bu ortamdan iyi sonuçlar beklemeniz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit: 'Türkiye Okul Öncesi Eğitimde Avrupa'nın Son Sırasında' - Son Dakika

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