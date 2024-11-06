Özyurt Silah Sanayi CEO'su Özyurt: "Trump'ın 'Amerika'nın savaşlarını sonlandırma' vaadini sürdürmesi halinde Türkiye bölgedeki etkisini artırabilir" - Son Dakika
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Özyurt Silah Sanayi CEO'su Özyurt: "Trump'ın 'Amerika'nın savaşlarını sonlandırma' vaadini sürdürmesi halinde Türkiye bölgedeki etkisini artırabilir"

Özyurt Silah Sanayi CEO'su Serdar Özyurt, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesinin Türkiye ve Orta Doğu için stratejik fırsatları beraberinde getirdiğini belirtti.

06.11.2024 13:37
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Özyurt Silah Sanayi CEO'su Serdar Özyurt, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesinin Türkiye ve Orta Doğu için stratejik fırsatları beraberinde getirdiğini belirtti. Özyurt, Trump'ın 'Amerika'nın savaşlarını sonlandırma' vaadini sürdürmesi halinde Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırabileceğine dikkat çekti.

Özyurt Silah Sanayi CEO'su Serdar Özyurt, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'ın Türkiye-ABD ilişkilerinde kişisel diplomasiye öncelik vermesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeniden güçlü bir bağ kurulmasını sağlayacak. Bu doğrudan iletişim, Türkiye'ye stratejik konularda önemli avantajlar kazandıracaktır" dedi.

Özyurt, özellikle Suriye'de ABD'nin askeri varlığını azaltmasının PKK/ YPG gibi terör örgütlerine verilen desteğin azalmasına ve Türkiye'nin sınır güvenliğini güçlendirmesine fırsatlar sunduğunu vurguladı. Trump yönetiminin bölgeden çekilme politikasının devam etmesi durumunda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturma ve terör tehditlerini bertaraf etme konusunda daha fazla söz sahibi olacağına dikkat çeken Özyurt, İran'a karşı uygulanan sert politikaların da Türkiye'yi bölgede stratejik bir denge unsuru olarak güçlendireceğini ifade etti.

İsrail- Filistin barış sürecinde Trump'ın İsrail yanlısı tutumunun süreceğini belirten Özyurt, Türkiye'nin bu süreçte diplomatik gücünü kullanarak Orta Doğu'da barış ve güvenlik sağlama çabalarına öncülük edebileceğini vurguladı. Trump döneminde savunma ve ekonomik iş birliklerinin derinleşmesinin Türkiye'nin stratejik çıkarlarını güçlendireceğine inandığını ifade eden Özyurt, Trump'ın yeniden seçilmesiyle Türkiye'nin bölgesel etkinliğinin artacağını değerlendirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özyurt Silah Sanayi CEO'su Özyurt: 'Trump'ın 'Amerika'nın savaşlarını sonlandırma' vaadini sürdürmesi halinde Türkiye bölgedeki etkisini artırabilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özyurt Silah Sanayi CEO'su Özyurt: "Trump'ın 'Amerika'nın savaşlarını sonlandırma' vaadini sürdürmesi halinde Türkiye bölgedeki etkisini artırabilir" - Son Dakika
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