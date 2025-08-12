Pakistan Ankara Büyükelçiliği\'nden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu\'ya ziyaret

Pakistan Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Adeel Ahmed ve heyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu makamında ziyaret etti.

Pakistan Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Adeel Ahmed ve heyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yu külliyedeki makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Pakistan arasında her alanda var olan iyi ilişkiler, kadim tarihi ve kardeşlik bağlarımız temelinde artırarak ve güçlenerek en üst düzeyde ilerlemektedir. Kardeş Pakistan'da yaşanan sel felaketlerinde, terör saldırılarında ve 5 Ağustos 2019 da Hindistan'ın işgal ettiği Keşmir'de, şehit olan kardeşlerimize, Cenab-ı Haktan rahmet, kardeş Pakistan halkına tekraren başsağlığı diliyorum. Türkiye, milletiyle her zaman ve her konuda kardeş Pakistan'ın yanındadır. Kardeş Pakistan'ın; Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah liderliğinde, Allame Dr. Muhammed İkbal'in fikri temelinde,14 Ağustos 1947 de kazandığı bağımsızlık günü kutlu, varlığı daim, gücü kaim olsun" dedi.

Pakistan Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Adeel Ahmed ise yaptığı konuşmada, Topçu'ya Pakistan'ın uluslararası problemlerinde, yaşamış olduğu doğal felaketlerde ve Keşmir konusuyla, Türkiye'de okuyan öğrencilere olan yardım ve destekleri için teşekkürlerini ifade ederek, Ruminin, İkbalin ve Pakistan şairlerinin şiirlerini içeren kitabı Yalçın Topçu'ya hediye etti.