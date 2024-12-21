Palandöken'de Çığ Faciası - Son Dakika
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Yerel

Palandöken'de Çığ Faciası

Gençlik ve Spor Bakanı, çığda hayatını kaybeden judocu Emre Yazgan için başsağlığı diledi.

21.12.2024 12:25
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan için başsağlığı diledi.

Erzurum Palandöken Dağı'nda kamp yapan Judo Milli Takımı'nın bulunduğu bölgede çığ düşmesi sonucu kar yığını altında kalan 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybederken 3 sporcu yaralandı. Vefat eden sporcu için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Palandöken'de Çığ Faciası - Son Dakika

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