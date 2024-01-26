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Palandöken İlçe Müftülüğü tarafından 'Filistin Bizim Neyimiz' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Palandöken İlçe Müftülüğü tarafından 'Filistin Bizim Neyimiz' konulu konferans düzenlendi

Palandöken İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Filistin Bizim Neyimiz' konulu konferansa Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ile Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü katıldı. Konferansta Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, dini, milli ve manevi değerlerimizin önemine vurgu yaptı. Ayrıca konferans sonrası 'Filistin Bizim Neyimiz' konulu şiir yarışmasında başarılı olan katılımcılara ödülleri verildi ve 'Filistin Bizim Neyimiz' konulu resim sergisi gezildi.

Palandöken İlçe Müftülüğü tarafından \'Filistin Bizim Neyimiz\' konulu konferans düzenlendi
26.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:38
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Palandöken İlçe Müftülüğü tarafından "Filistin Bizim Neyimiz" konulu konferans yapıldı.

Efkan Ala Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ile Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak davet edilen Tortum Kaymakamı Fatih Bayram; dini, milli ve manevi değerlerimizin önemine vurgu yaptı. Konferans sonrası "Filistin Bizim Neyimiz" konulu şiir yarışmasında başarılı olan katılımcılara ödülleri verildi ve "Filistin Bizim Neyimiz" konulu resim sergisi gezildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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