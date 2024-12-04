Palandöken Kayak Merkezi'nde Sezon Erken Açıldı - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi'nde Sezon Erken Açıldı

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Sezon Erken Açıldı

Türkiye'nin önemli kayak destinasyonlarından Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon erken bir şekilde açıldı. Yerli turistler kaymanın ve karın keyfini çıkarmaya başladı. Merkezde 55 pistte 87 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunuluyor ve güvenlik önlemleri artırıldı.

04.12.2024 09:41  Güncelleme: 09:46
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Türkiye'nin önemli kayak destinasyonlarından Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon erken açıldı. Merkezde yerli turistler kayağın ve karın keyfini çıkarmaya başladı.

Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi ile macera dolu bir tatil fırsatı sunan Palandöken Kayak Merkezi'nde, 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 AŞ, kar kalınlığını 1 metreye ulaşması için suni kar makinelerini 24 saat çalıştırıyor. Palandöken'de kayak keyfi yaşayan kayakseverler pistlerin tam olarak hazır olmamasına rağmen dağın güzelliklerini yaşadıklarını ifade etti.

"Her mevsimi güzel"

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül herkesi Erzurum ve Palandöken'i yaşamaya davet ederek, "Her mevsimi ve köşesi başka bir güzel olan Erzurum'a misafirlerimizi bekliyoruz. Şu anda ülkemizin bir çok yerinde yazdan kalma günler yaşanırken, Palandöken'de kayak yapmak çok güzel. 2025 yılında Erzurum'da çok fazla misafir bekliyoruz" dedi.

Her türlü güvenlik alınıyor

Öte yandan, Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve asayiş ekipleri pistlerde 24 saat güvenliği sağlıyor. Timler, yabancı dil bilen usta kayakçıların yanı sıra aynı zamanda arama kurtarmada profesyonel ekipmana sahip askeri personelden oluşuyor. Kayak yaparken kaybolan veya yaralananlara kar motoru ve paletli kar aracı (UTV) ile en geç 10-15 dakikada ulaşabilecek 24 saat esasına göre hazır durumda bekleyen timler, yaralıların güvenli şekilde 112 Acil Servis ekiplerine ve ardından da hastanelere sevkini sağlıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Palandöken Kayak Merkezi'nde Sezon Erken Açıldı - Son Dakika

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