Erzurum\'da PalanEkstreme coşkusu

"Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme 2026, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde gerçekleştirilen bisiklet yarışlarıyla devam etti.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde RTÜK, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 ülkeden 160 sporcu mücadele veriyor. Çat, Tekman ve Hınıs ilçelerindeki heyecanlı ve çekişmeli yarışların sonunda Karaçoban ilçesinde de katılımcılar bitiş çizgisine ulaşabilmek için amansız bir mücadele verdi. Zorlu arazi şartlarında mücadele eden yarışmacılar, zaman zaman kullanılmaz hale gelen lastiklerini kendileri tamir etmeye çalıştı. Bitiş noktasında ilçedeki çocuklar ellerinde Türk bayrağı ile yarışmacıları karşıladı. Karaçoban Genç Diyanet ekipleri de yarışmacılara yemek ikramında bulundu.

"İlçenin tanıtımına faydası çok"

Karaçoban Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu, "Palan Ekstrem 2006 etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın himayesinde ilçemizde de Hınıs ilçesinden başlayan 35 kilometrelik bir bisiklet yarışı yapılıyor. Halkımız bu etkinliğe büyük teveccüh gösteriyor. Öğrenciler, vatandaşlar, herkes bu etkinliğe katılmak için ilçemizdeler şu an. Çeşitli ülkelerden gelen sporcularımız kazasız belasız güzel bir etkinlik geçiriyorlar. Karaçoban ilçemiz Erzurum'un en güneyinde bulunan ilçemiz. Erzurum'a en uzak olan ilçelerimizden bir tanesi. Bu etkinlik vesilesiyle ilçemizin tanıtımı için de faydalı bir etkinlik oluyor. Bunun için hem sayın bakanımıza hem sayın valimize hem de bu etkinliğe, bu etkinlikte başı çeken Macera Offroad ekibine teşekkür ediyoruz. Bu gibi etkinliklerin devamının önümüzdeki yıllarda da sürmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Yarış benim için iyi geçti"

Zorlu bisiklet yarışında birinci olan Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mustafa Akın, PalanExtreme'nin beşinci gününde olduklarını ve yaklaşık 40 kilometrelik parkurda yarıştıklarını belirterek, "Çok yorucuydu. Birinci oldum. Yarış benim için iyi geçti. Son 10 kilometre atağa kalktım. Tek de finişe geldim. 1 saat 20 dakika a 40 kilometrelik yolu geldim. Doğa muhteşemdi. Bu sırada bisiklet sürmek büyüleyiciydi. Yorgun vücutla, yorgun bacaklarla 40 kilometre sert bir yarış oldu. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diyorum. Son iki gün kaldı. İnşallah bitecek, gideceğiz" diye konuştu. - ERZURUM