Erzurum'da PalanExtreme heyecanı sürüyor - Son Dakika
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Erzurum'da PalanExtreme heyecanı sürüyor

Erzurum\'da PalanExtreme heyecanı sürüyor
22.06.2026 19:05  Güncelleme: 19:10
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Erzurum'da düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme'in ikinci günü Tekman ilçesinde 16 kilometrelik koşu yarışlarıyla devam etti. 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı etkinlik, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla gerçekleştiriliyor.

Erzurum'da başlayan uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme, ikinci gününde Tekman ilçesinde düzenlenen koşu yarışlarıyla devam etti.

Erzurum'un Çat ilçesinde koşu ve kano yarışlarıyla start alan PalanExtreme'in ikinci günü yine heyecanlı anlara sahne oldu. İçişleri Bakanlığının himayelerinde RTÜK, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Tekman ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 ülkeden 160 sporcu mücadele veriyor. Sporcular, organizasyonun ikinci gününde ilçede düzenlenen yaklaşık 16 kilometrelik koşuda yarıştı.

"Terörsüz Türkiye'nin bize kazandırdığı çok şey olacak"

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, PalanExtreme 2026 organizasyonunun Tekman ayağında olduklarını ve sporcuların yaklaşık 16 kilometrelik bir mesafede yarışacaklarını belirterek, "Zorlu bir parkur sporcuları bekliyor. Bizler de sporcularımızı burada izlemek için bütün Tekman halkı olarak toplanmış bulunmaktayız. Organizasyonumuz İçişleri Bakanlığımız tarafından koordine ediliyor. Sayın Bakanımız Mustafa Çiftçi beyefendi, organizasyona bir hayli ehemmiyet gösteriyorlar. Terörsüz Türkiye vizyonuyla düzenlenen organizasyonda Tekman'ın bir hayli önemi var. Geçmiş yıllarda terörle anılmış ve teröre heba edilmiş olan Tekman arazisinde yurt dışından ve yurt içinden gelen 160 farklı sporcu koşu yaptı. Biz de bugün burada sporcularımızı güvenli bir şekilde izledik. Terörsüz Türkiye'nin bize kazandırdığı çok şey olacak. Bu organizasyon da onun güzel bir nişanesi olacak. Bütün sporcularımıza buradan başarılar diliyorum. Erzurum'umuza, Tekman'ımıza ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

"Tekman'dan sonra sıra Hınıs'ta"

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla yola çıktıkları PalanEkstrem 2026'nın ikinci gününde koşuların yapılacağını ifade ederek, "160 yarışmacımızla birlikte Tekman'ın geçmişte terörle anılan dağlarında artık ekstrem sporların, doğa sporlarının ve macera sporlarının yapıldığını göstermeyi hedefliyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı ilerletmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 13 kilometrelik bir dağ koşusu ve dere koşusu gerçekleştirilecek. Bitiş çizgisini geçtikten sonra yarışmacılarımız, kamp alanında 2 saatlik bir dinlenme molasının ardından çeşitli görevlerle organizasyona devam edecekler. Yarın ise 3. etap kapsamında Hınıs ilçesine geçiş yapmış olacağız" dedi.

"Nefes açısından beni bayağı zorladı"

Koşuda birinci olan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Ercan Geleş, Çat ilçesinde düzenlenen bin 700 metrelik koşuda birinci olduğunu vurgulayarak, "Bugün de şansımıza hava biraz rüzgarlıydı, bu da bizi serinletmek adına güzel oldu. İlk başta çıkışta bir yokuş vardı, orası biraz zorladı. Geri kalanında ise o yokuştan sonra tamamen yalnız koştum. Rahat bir şekilde koştum. Gayet güzeldi, keyifliydi. Güzel bir parkurdu; yeşilliğin içinde, suyun kenarında, suyun sesi eşliğinde koştuk. Benim için güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu. Yaklaşık 1800-1900 rakımda koştum. Bu da benim için ayrı bir deneyimdi. Çünkü sıfır rakımdan geldim. Nefes açısından beni bayağı zorladı, oksijen bakımından etkisini hissettim. Ama yine de her şey güzeldi" şeklinde konuştu.

Sporcuları zorlu ve heyecan dolu parkurlar bekliyor

Terörsüz Türkiye' sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, Erzurum'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlarken, doğa sporları ve ekstrem sporlar alanında Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bu yıl geniş bir coğrafyaya yayılarak gerçekleştirilecek PalanExtreme, Palandöken başta olmak üzere Erzurum'un güney ilçeleri Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı'da düzenlenecek etaplarla sporcuları zorlu ve heyecan dolu parkurlarda buluşturmayı hedefliyor. Organizasyon kapsamında dağ ve arazi bisikleti yarışları, kano yarışları, sal yapımı ve sal ile geçiş etapları kaya tırmanışı parkurları, doğada yön bulma ve navigasyon görevleri, hayatta kalma eğitimleri, kampçılık faaliyetleri, arama-kurtarma senaryoları, takım dayanışması ve strateji görevleri, doğa yürüyüşleri ve keşif etapları, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da PalanExtreme heyecanı sürüyor - Son Dakika

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