Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır

29.03.2022 15:13

Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır Pamukkale Belediye Başkanı Örki: "İlçemizde bulunan 187 cami Ramazan ayına hazır" Pamukkale Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm camileri düzenli olarak temizlerken, mübarek Ramazan ayı öncesinde tüm camiler ibadete hazır hale getirildi.

Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır

Pamukkale Belediye Başkanı Örki:

"İlçemizde bulunan 187 cami Ramazan ayına hazır"

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm camileri düzenli olarak temizlerken, mübarek Ramazan ayı öncesinde tüm camiler ibadete hazır hale getirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Halk sağlığı açısından birçok alanda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı camilerimizde de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak vatandaşların sağlıklı ortamda ibadet edebilmesini sağlıyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında başlayan pandemi süreciyle birlikte rutin cami temizleme çalışmalarına dezenfekte çalışmalarını da eklemişti. Korona virüs nedeniyle özellikle Cuma namazları pazar yeri ve meydan gibi açık alanlarda kılınırken, Pamukkale Belediyesi buralarda kullanılan minber ve mihrapları da atık malzemelerden dönüştürerek halkın kullanımına sunmuştu. Pandemi sürecinde normalleşme başladıkça, vatandaşların camilere giderek gönül rahatlığı ile ibadetlerini yapabilmeleri için, Pamukkale Belediyesi ilçe genelindeki 187 camide, temizleme çalışmalarına ek olarak dezenfekte çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor. Halk sağlığını korumak amacıyla yoğun bir mesai harcayan Pamukkale Belediyesi, özellikle üç ayların başlamasıyla birlikte yoğunlaştırdığı camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına Ramazan ayına sayılı günler kala hız verdi.

"Camilerimiz her an ibadete hazır"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ramazan ayı öncesinde, ilçe genelindeki tüm camilerin temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ibadetlerini camilerimizde gerçekleştirebilirler" dedi. 2 Nisan 2022 Cuma gecesi Ramazan ayının başlarken, Pamukkale'de camilerin her an ibadete hazır olduğunu ifade eden Başkan Örki, "Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte cami temizlik ekibimizin sayısını artırmıştık. Normalde her gün camilerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ancak, mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde camilerimizdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz ilçemizde bulunan 187 camiyi düzenli olarak temizleyip dezenfekte ederek halkımızın sağlıklı ortamda ibadet etmesine olanak sağlıyor. Tüm halkımızın mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır
Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır
Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır

YORUMLAR
500
Teravih namazı Tosya'da 3 camide kılınacak Teravih namazı Tosya'da 3 camide kılınacak Derince'de 'Hoş Geldin Ramazan' etkinliği düzenlendi Derince'de 'Hoş Geldin Ramazan' etkinliği düzenlendi

Pamukkale, Hisarcık, Ramazan, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Demir çelik işçisinin feci sonu: Kendisini evinin doğal gaz borusuna asmış!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
15:12 Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'ya veda: Gözyaşlarıyla uğurlandı!
15:10 Trabzon derbisi öncesi Beşiktaş antrenmanını taraftara açtı: Biletler 1 lira
15:10 CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak
15:06 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor
14:59 "Bu millet 21. yüzyılda açlığı yaşıyor" diyen Kılıçdaroğlu'ndan büyük iddia: Kanunu istediğiniz kadar değiştirin, sizi göndereceğiz!
14:48 Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la anısını paylaştı, Orhan Gencebay sinirden deliye döndü: Söylediği her şey yalan
14:36 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra ve Efe futbol antrenmanına gidiyor
14:35 Müzakere sürerken, Rusya'dan gerilimi tırmandıran açıklama: Ukrayna ordusunu yok ettik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:30:17. #1.13#
SON DAKİKA: Pamukkale'deki camiler Ramazan'a hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement