Pandemide en ön saflarda yer aldılar, piknikte stres attılar - Son Dakika

Korona virüs pandemisinde ön en saflarda yer alarak mücadele eden yoğun bakım çalışanları, hekim, hemşire, klinik destek personeli ve diğer çalışanlar aileleri ile piknikte buluşarak bir nebze de olsa stres attılar.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım çalışanları piknikte bir araya geldi. Korona virüs pandemisinde ön saflarda yer alan yoğun bakım çalışanları, hekim, hemşire, klinik destek personeli ve diğer çalışanlar buluştukları piknikte bir nebze de olsa stres atma fırsatı bularak, yorgunluklarını giderdiler.

Piknik, Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nda Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis ve Anestezi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ali Fuat Erdem'in de katılımı ile gerçekleşti. Piknikle ilgili konuşan Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Şifa Aktekin, "Yaklaşık iki yıldır pandemi döneminde yoğun bakım çalışanları olarak ekip olarak yılmadan, usanmadan, tüm gücümüzle, özellikle pandeminin ilk yılında kendi sosyal hayatımızı kısıtlayarak büyük özveri ile çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde tüm ekip olarak yaşadığımız zorlukları, nebze unutmak için bir araya geldik. Dünyaca ve ülkece yaşadığımız bu sıkıntılı ve zorlu geçen günleri inşallah bir daha geri yaşamayız" diyerek piknik organizasyonu için desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye de teşekkürlerini iletti. - SAKARYA