Pandeminin ardından moral veren görüntü - Son Dakika
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Pandeminin ardından moral veren görüntü

23.04.2022 13:33
Pandeminin ardından moral veren görüntü

Pandemi geride kalırken iki yılın ardından 23 Nisan Çocuk Bayramı yeniden stadyumlarda kutlandı.

Pandemi geride kalırken iki yılın ardından 23 Nisan Çocuk Bayramı yeniden stadyumlarda kutlandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ilçe stadyumunda kutlandı. Geride kalan pandemiyle birlikte saha etkinlikleri 2 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirildi. Öğrenciler coşku içerisinde gösterilerini sergilerken veriler ise geniş bir katılımla tribünlerden onları izledi. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, dönem içerisinde düzenlenen müsabakalarda denece alan öğrencileri ödüllendirdi. Sahaya inen Yazıcı öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. - SİVAS

Pandeminin ardından moral veren görüntü
Pandeminin ardından moral veren görüntü
Pandeminin ardından moral veren görüntü
Pandeminin ardından moral veren görüntü

YORUMLAR
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan, Pandemi, Sivas, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandeminin ardından moral veren görüntü - Son Dakika


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