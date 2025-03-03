Papa Francis iki kez solunum yetmezliği yaşadı - Son Dakika
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Yerel

Papa Francis iki kez solunum yetmezliği yaşadı

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Vatikani Papa Francis'in iki kez akut solunum yetmezliği yaşaması üzerine solunum desteğine yeniden başlandığını duyurdu.

03.03.2025 23:04
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Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in bugün iki kez "akut solunum yetmezliği" yaşamasının ardından nefes almasına yardımcı olmak için yeniden "invaziv olmayan mekanik ventilasyon"a (solunum desteği) başlandığını bildirdi.

Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

İKİ KEZ SOLUNUM YETERSİZLİĞİ YAŞADI

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in bugün iki kez "akut solunum yetmezliği" yaşamasının ardından nefes almasına yardımcı olmak için yeniden "invaziv olmayan mekanik ventilasyon"a (solunum desteği) başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bugün, Papa endobronşiyal mukus birikimine bağlı olarak iki akut solunum yetersizliği atağı yaşadı" ifadeleri kullanılarak, Papa'da astım krizine benzer bir bronkospazm (hava yolu kasılması) geliştiği ve doktorların hava yollarını incelemek için iki bronkoskopi işlemi uyguladığı aktarıldı. Papa'nın sağlık durumunun "hassas" olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu.

Papa Francis iki kez solunum yetmezliği yaşadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Papa Francis iki kez solunum yetmezliği yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 008294:
    Inna illahi ve Inna illahi Racun gieceksin papa bunun kaçışı yok ?? bol olsun 3 3 Yanıtla
  • Yakup754242:
    insanlığa mazluma Filistin'e faydası olmayan vatikanın papasını 1 2 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Sigarayı bırak acil.. 1 2 Yanıtla
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