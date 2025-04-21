Papa Francis'in Vefatı: Dünya Liderlerinden Başsağlığı - Son Dakika
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Papa Francis'in Vefatı: Dünya Liderlerinden Başsağlığı

Papa Francis\'in Vefatı: Dünya Liderlerinden Başsağlığı

Papa Francis'in ölümü sonrası dünya liderleri başsağlığı mesajı yayınlarken, Arjantin ve İspanya'da yas ilan edildi.

21.04.2025 16:54
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Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderleri baş sağlığı mesajı yayınladı. Arjantin'de 7 gün, İspanya'da ise 3 günlük yas ilan edildi.

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderleri baş sağlığı mesajı yayınladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Papa Francis, Kilisenin Buenos Aires'ten Roma'ya kadar yoksullara neşe ve umut getirmesini, insanları birbirleriyle ve doğayla birleştirmesini istedi. Bu umut, ondan sonra da sonsuza dek devam etsin" dedi.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, başsağlığı mesajında Papa'yı "halkın adamı" olarak nitelendirirken, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise Papa Francis'in bulaşıcı gülümsemesinin dünya çapında milyonlarca insanın kalbini kazandığını söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Katolik Kilisesi'nin çok ötesinde, alçakgönüllülüğü ve yoksullara olan saf sevgisiyle milyonlara ilham verdi" ifadesini kullandı.

Papa'nın ölümünden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa'nın son kez dünyaya yönünü değiştirme, onarıcı ve koruyucu bir yol izleme çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Papa'nın vefatından dolayı "derin acı duyduğunu" açıklarken, Polonya Başbakanı Donald Tusk da Papa'yı "iyi, sıcakkanlı ve duyarlı biri" olarak nitelendirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Francis'in "barış, sevgi ve şefkatin sesi" olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından, "Huzur içinde uyu Papa Francis" paylaşımını yaptı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tüm Katoliklere ve Papa'nın sevenlerine başsağlığı diledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Papa Francis'in "sınırsız şefkat" sahibi olduğunu ifade ederken, İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter, Papa'yı "barış için yorulmadan çalışan büyük bir ruhani lider" olarak nitelendirdi.

Arjantin ve İspanya'da yas ilan edildi

Papa'nın ölümü nedeniyle "derin bir üzüntü" duyduğunu kaydeden Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "Bugün önemsiz görünen farklılıklara rağmen, onun nezaketini ve bilgeliğini tanımak benim için gerçek bir onurdu" ifadesini kullandı. Arjantin hükümeti, Papa'nın ölümü dolayısıyla 7 günlük yas ilan etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Barışa, sosyal adalete ve en savunmasızlara olan bağlılığı bize derin bir miras bıraktı. Huzur içinde uyu" dedi. İspanya hükümeti de 3 günlük yas ilan etti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 17 Aralık 1936'da doğan Jorge Mario Bergoglio, 13 Mart 2013'te tarihte ilk Latin Amerikalı Papa olarak göreve gelmişti. - VATİKAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Papa Francis'in Vefatı: Dünya Liderlerinden Başsağlığı - Son Dakika

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