Vatikan 'dan yapılan açıklamada, Papa Francis'in İstanbul'da hafta sonu gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediği, yaşananlardan derin üzüntü duyduğu belirtildi. Papa Francis'in hiçbir şiddet eyleminin Türkiye halkının "kardeşlik, adalet ve barış değerlerine dayalı bir toplum inşa etme" çabalarını yıldırmaması için dua ettiği aktarıldı. - VATIKAN

Kaynak: İHA

Papa Francis, İstanbul, Vatikan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Papa Francis'ten Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

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