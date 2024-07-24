Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kayseri'den 3 Sporcu Katılacak - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kayseri'den 3 Sporcu Katılacak

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Kayseri'den 1 olimpik, 2 de paralimpik olmak üzere toplam 3 sporcu katılacak. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuların ay-yıldızlı bayrağı göndere çektireceğini belirtti. Sercan Koç, Muaythai Gösteri Sporcusu olarak olimpiyatlara katılacak. Emre Aslan ve Kerem Yıldırır ise B1 Futbol kategorisinde paralimpik oyunlarda mücadele edecek. Kayseri'nin spor şehri olduğunu vurgulayan Kabakcı, sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti ve Türkiye'yi temsil edecek tüm sporculara başarılar diledi.

24.07.2024 00:38
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- Olimpiyatlara Kayseri'den 3 sporcu katılacak

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı:

"Sporcularımız, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecekler"

KAYSERİ - Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Kayseri'den 1 olimpik, 2 de paralimpik olmak üzere toplam 3 sporcu katılacak. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporcularımız, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecekler" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na, Kayseri'den 3 sporcu katılacak. Sercan Koç, olimpiyatlara Muaythai Gösteri Sporcusu olarak katılacak. Kayserili Paralimpik B1 futbolcularından Emre Aslan ve Kerem Yıldırır da milli takım kadrosuna çağrıldı.

Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda paralimpik oyunlarının namağlup şampiyonu Brezilya, Avrupa şampiyonu Fransa ve Asya şampiyonu Çin ile mücadele edecek. Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol, 1-7 Eylül tarihleri arasında Paris'in ikonik simge yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nin önünde oynanacak. Türkiye'yi temsil etmek üzere Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak tüm sporculara başarılar dileyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayseri'miz spor şehri. Öncelikle Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ülkemizden de rekor seviyede katılan sporcularımız var. Kayseri'den de şehrimiz adına hem burada yetişmiş hem de dışarda lisanslı sporcu da olsa şehrimizin katma değer sağladığı, yetiştirdiği sporcularımız var. Ancak şehrimiz adına başta olimpik ve paralimpik olmak üzere olimpiyat oyunlarına katılım sağlayan sporcularımız var. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol kategorisinde Emre Aslan ve Kerem Yıldırır olimpiyatlara katılacaklar. Özellikle bu kardeşlerimiz şehrimiz adına bir ilki gerçekleştiriyorlar. 2 kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Aynı zamanda Sercan Koç da muaythai dünya şampiyonu. Gerçekten gözde sporcumuz. Önümüzdeki yıllarda muaythai oyunlarda yer alacağı için dünya şampiyonu olan 3 sporcudan biri olan Sercan Koç da inşallah Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gösteri adına podyuma çıkacak. Ondan dolayı Sercan Koç kardeşimi de tebrik ediyorum. Yine gurur kaynağımız, Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'nden çıkan Burhan Akbudak, 77 kiloda grekoromen stilde ülkemizi temsil edecek. Onu da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Olimpiyata katılan sporcuların Türk bayrağını göndere çektireceğini vurgulayan Kabakcı, "Sporun içerisinden de gelen birisi olarak, bu heyecanı yaşıyorum. İnşallah bu sporcularımız, ülkemizi, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecekler. Biz onlardan umutluyuz. Bu kardeşlerimizin, bizi, şehrimizi temsil etmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Ben onların bunu başaracaklarına inanıyorum. Bundan sonrasında da şehrimizde alt yapıda önemli ölçüde olimpik sporcu yetiştirmek adına Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde olağan üstü bir ekip çalışıyor. Bundan sonrasında da yine hedeflerimiz büyük. Sayılarımızı daha da artıracağız. Bu kardeşlerimize de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Kayseri'den 3 Sporcu Katılacak - Son Dakika

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