Paris'te Gazze Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Paris'te Gazze Protestosu

Paris\'te Gazze Protestosu
17.09.2025 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Katılım yüksek.

Fransa'nın başkenti Paris'te İsrail'in Gazze şehrine yönelik yoğun saldırılarını protesto eden binlerce kişi, "Katil Netanyahu, kahrolsun Siyonizm, Filistin Filistinlilerindir" sloganlarıyla İsrail'i kınadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Republique Meydanı, İsrail'in Gazze şehrine yönelik saldırılarını protesto eden binlerce göstericiye ev sahipliği yaptı. Göstericiler, İsrail ordusunun dün Gazze şehrine başlattığı kara harekatını sivillerin hedef alındığı yoğun bombardımanlara tepki gösterdi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan göstericiler, "Gazze'de insanlık katlediliyor, dünya daha ne kadar susacak?" ifadeleriyle tepkilerini dile getirirken, sıklıkla "Katil Netanyahu" ve "Yeter artık, bu katliam dursun" sloganları attı. Protestoya katılanların önemli bir kısmını Fransız vatandaşlar oluştururken, kadınların yoğun katılımı da ilgi çekti.

Protestodaki konuşmacılar İsrail'in Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirdiğini vurgularken, Ağustos ayı sonundan bu yana yaklaşık bir milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiği, evlerinden sürüldüğü hatırlatıldı.

Fransa'da ülke genelindeki Filistin protestolarının yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Fransız yetkililer, halihazırda 250'den fazla protestoya ilişkin hazırlıklar yapıldığını ve söz konusu protestolarda 800 binden fazla kişinin katılımının öngörüldüğünü aktardı.

İsrail'in Gazze şehrini işgali sürüyor

İsrail ordusu, dün Gazze şehrini işgal hedefiyle başlattığı kara harekatı kapsamında Gazze'nin birçok bölgesine yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrailli yetkililer, bölgede 2 ila 3 bin Hamas unsurunun bulunduğunu öne sürerken, Filistinli kaynaklar birçok sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"Savaşın başlangıcından bu yana 1,9 milyon kişi yerinden edildi"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) tarafından 5 Eylül tarihinde yayımlanan raporda, Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlangıcından bu yana en az 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği açıklanmıştı. Raporda ayrıca, İsrail'in ateşkesi tek taraflı feshettiği 18 Mart tarihinden bu yana da 856 bin kişinin yerinden edildiği belirtilmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Fransa, İsrail, Yerel, Dünya, Gazze, paris, Son Dakika

Son Dakika Yerel Paris'te Gazze Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:00:45. #7.11#
SON DAKİKA: Paris'te Gazze Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.