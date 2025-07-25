Baykar'ın eski İHA Sistem Koordinatörü Emekli Tuğgeneral Paşa Özen, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Selçuk Bayraktar da katıldı.

Emekli Tuğgeneral Paşa Özen, beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetti. Aynı zamanda Baykar Makine'de İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistem Koordinatörü olarak görev yapmış olan Özen'in cenazesi, cuma namazını müteakip Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Cenaze namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Törene, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra askeri yetkililer, aile üyeleri ve Özen'in sevenleri katıldı. Özen, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Defin işleminin Gölbaşı Mezarlığı'nda yapılacağı bildirildi. - ANKARA