Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19.05.2022 13:15
Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıl dönümü etkinlikleri Pasinler Kent Meydan'ında başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhami Atasever tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından İlçe stadyumunda düzenlenen etkinliğe geçildi.

İlçe stadyumunda yapılan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemine binaen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhami Atasever tarafından konuşma yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü erkek barları gösterisinin ardından Pasinler Gençlik ve Spor Kulübü Kickboks ve Güreş takımlarının gösterisi davetliler tarafından büyük ilgili gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul öğrencileri tarafından şiirler okundu. Program sonrasında müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tören sonrasında 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Voleybol, Masa Tenisi, Basketbol ile şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda birincilere İlçe Kaymakamı Emre Zeyrek, ikincilere Pasinler Belediye Başkan vekili Gaffar Alpkılıç ve Pasinler Cumhuriyet Başsavcısı Selahattin Kargın verdi. - ERZURUM

Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

19 Mayıs, Pasinler, Erzurum, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pasinler'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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