Patlak Lastikle Kamyon İlerlemesi Kamerada

Patlak lastiğine aldırış etmeden ilerleyen kamyon şoförü kamerada
ANKARA - Ankara'da sol arka lastiği patlak olan hafriyat kamyonuyla ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sincan ilçesi Ayaş Yolu mevkiinde kaydedilen görüntülerde bir hafriyat kamyonu sürücüsünün, aracının sol arka lastiğinin patlak olmasına rağmen ilerlediği görüldü. Trafik güvenliğinin tehlikeye sokan sürücünün o anları ise arkasında ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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