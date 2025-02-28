Patlayan Elektrik Sayacı Yangın Çıkardı, Komşu Soğukkanlılığıyla Büyümeyi Önledi - Son Dakika
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Patlayan Elektrik Sayacı Yangın Çıkardı, Komşu Soğukkanlılığıyla Büyümeyi Önledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde patlayan elektrik sayacı korku dolu anlara sebep oldu. Elektrik işlerinden anlayan bir komşu, çatıdaki kabloyu keserek yangının yayılmasını engelledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, vatandaşlar tarafından söndürülen yangına soğutma çalışması yaptı.

28.02.2025 17:05
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Elektrik sayacı patladı, komşunun müdahalesi yangının büyümesini önledi

Patlayan elektrik sayacı itfaiyeyi alarma geçirdi

ANTALYA - Manavgat'ta patlayarak yanmaya başlayan elektrik sayacı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Elektrik işlerinden anlayan komşunun çatıdaki kabloyu kesmesi yangının büyümesini engelledi.

Olay, Manavgat ilçesi Karaöz Mahallesi Kümeevleri mevkisinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan tek katlı evde yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Elektrik sayacının şase yapmasıyla çıkan yangında, evde bulunanlar korkuyla kendilerini dışarı attı.

Komşunun müdahalesi büyümesini engelledi

İhbarla verilen adrese gelen ekipler, vatandaşlar tarafından söndürülen yangına soğutma çalışması yaptı. Yangının, evin iç kısmında bulunan elektrik sayacının patlaması sonucunda çıktığı öğrenilirken, elektrik işlerinden anlayan bir komşunun çatıdaki elektrik kablosunu kesmesiyle yangının büyümesinin önüne geçildiği belirtildi. Öte yandan ev sahipleri, elektrik sayaçlarının kısa süre önce AEDAŞ tarafından değiştirilmesinin ardından sayaçta sürekli şase meydana geldiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Patlayan Elektrik Sayacı Yangın Çıkardı, Komşu Soğukkanlılığıyla Büyümeyi Önledi - Son Dakika

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